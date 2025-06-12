Готовил теракт возле ТЦК в Николаеве: суд отправил в СИЗО 18-летнего парня

18-летний житель Киевщины подозревается в покушении на совершение теракта возле ТЦК.

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В Центральном районном суде Николаева рассмотрено ходатайство о применении меры пресечения 18-летнему жителю Киевской области, подозреваемому в законченном покушении на совершение теракта возле ТЦК. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По данным следствия, парень за денежное вознаграждение согласился на предложение неустановленного организовать террористические акты, в частности в южных областях Украины, и прибыл в Херсон и Николаев, где забрал самодельные взрывные устройства.

10 июня 2025 года, находясь в центре Николаева, он фотографировал здания, координировался по телефону с заказчиком, установил устройство видеонаблюдения и разместил сумки со взрывчаткой на крыльце здания ТЦК в густонаселенном районе, хотя детонация из-за технической неисправности не произошла.

Задержанный в тот же день признал в суде свои действия, объяснив, что искал работу в интернете и лишь впоследствии понял истинную цель задачи, в то время как его защитник просил заменить содержание под стражей на домашний арест, сообщили в правоохранительных органах.

Суд постановил применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, без определения размера залога.

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