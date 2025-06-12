В Гоструда объяснили, какие обязанности работодателя при заключении трудового договора

При заключении трудовых договоров (кроме дистанционной работы) работодатель обязан ознакомить работника под расписку с условиями труда и наличием опасных и вредных факторов на рабочем месте.

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Гоструда объясняет, каковы обязанности работодателя при заключении трудового договора.

Отмечается, что во время заключения трудовых договоров (кроме трудового договора о дистанционной работе) работодатель должен проинформировать работника под расписку об условиях труда и о наличии на его рабочем месте опасных и вредных производственных факторов, которые еще не устранены, возможны последствия их воздействия на здоровье и о правах работника на работу с учетом особенностей упрощенного режима регулирования трудовых отношений, определенного главой III-Б Кодекса законов о труде Украины (статья 5 Закона Украины 2694-XII "Об охране труда").

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