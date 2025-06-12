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В Бразилии 17-летняя девушка скончалась после того, как съела пирожное от «тайного поклонника» — яд подложила подруга

18:56, 12 июня 2025
Подруга завидовала облику девушки и добавила мышьяк в десерт.
В Бразилии 17-летняя девушка скончалась после того, как съела пирожное от «тайного поклонника» — яд подложила подруга
Фото: unsplash
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В Бразилии 17-летняя Ана Луиза де Оливейра Невес трагически погибла после отравления пирожным, которое ей прислал якобы анонимный поклонник. Об этом сообщает CNN Brasil.

Десерт с запиской «Угощение для самой красивой девушки, которую я когда-либо видел» доставил курьер. Имя отправителя указано не было. Ана Луиза сфотографировала подарок и выложила снимок в соцсети, после чего съела пирожное.

Примерно через час ей стало плохо. Отец отвез девушку в больницу, где врачи диагностировали отравление, провели необходимые процедуры и отпустили пациентку домой. На следующий день ее состояние резко ухудшилось — Ана Луиза потеряла сознание и умерла по дороге в больницу.

Врачи предположили, что причиной отравления стал именно десерт. В ходе расследования полиция установила, что пирожное отправила не тайный поклонник, а близкая подруга погибшей. Подозреваемая призналась, что добавила в десерт мышьяк из зависти к внешности Аны Луизы.

Следствие выяснило, что это был не первый подобный поступок со стороны девушки — ранее она уже пыталась отравить знакомую, которая якобы «увела» у нее двоих парней. Та жертва выжила. В настоящее время подозреваемая находится в исправительном учреждении для несовершеннолетних.

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Бразилия

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