У Бразилії 17-річна дівчина померла після того, як з’їла тістечко від «таємного шанувальника» — отруту підклала подруга

Подруга заздріла зовнішності дівчини та додала миш’як у десерт.

Фото: unsplash

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У Бразилії 17-річна Ана Луїза де Олівейра Невес трагічно загинула після отруєння тістечком, яке їй надіслав нібито анонімний шанувальник. Про це повідомляє CNN Brasil.

Десерт із запискою «Смаколик для найкрасивішої дівчини, яку я коли-небудь бачив» доставив кур'єр. Імені відправника зазначено не було. Ана Луїза зробила фото подарунка й опублікувала його в соцмережах, після чого з’їла тістечко.

Приблизно за годину їй стало зле. Батько доправив дівчину до лікарні, де медики встановили отруєння, провели необхідні процедури та відпустили пацієнтку додому. Наступного дня її стан різко погіршився — Ана Луїза знепритомніла, і по дорозі до лікарні померла.

Лікарі припустили, що причиною отруєння міг стати саме десерт. Під час розслідування поліція встановила, що тістечко надіслала не таємний прихильник, а близька подруга загиблої. Підозрювана зізналася: вона додала в десерт миш’як через заздрощі до зовнішності Ани Луїзи.

Слідство з’ясувало, що це не перший злочин дівчини — раніше вона вже намагалася отруїти знайому, яка нібито «відбила» у неї двох хлопців. Тій дівчині вдалося вижити. Наразі підозрювана перебуває у виправному закладі для неповнолітніх.

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