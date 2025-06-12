Практика судів
  1. У світі

У Бразилії 17-річна дівчина померла після того, як з’їла тістечко від «таємного шанувальника» — отруту підклала подруга

18:56, 12 червня 2025
Подруга заздріла зовнішності дівчини та додала миш’як у десерт.
У Бразилії 17-річна дівчина померла після того, як з’їла тістечко від «таємного шанувальника» — отруту підклала подруга
Фото: unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Бразилії 17-річна Ана Луїза де Олівейра Невес трагічно загинула після отруєння тістечком, яке їй надіслав нібито анонімний шанувальник. Про це повідомляє CNN Brasil.

Десерт із запискою «Смаколик для найкрасивішої дівчини, яку я коли-небудь бачив» доставив кур'єр. Імені відправника зазначено не було. Ана Луїза зробила фото подарунка й опублікувала його в соцмережах, після чого з’їла тістечко.

Приблизно за годину їй стало зле. Батько доправив дівчину до лікарні, де медики встановили отруєння, провели необхідні процедури та відпустили пацієнтку додому. Наступного дня її стан різко погіршився — Ана Луїза знепритомніла, і по дорозі до лікарні померла.

Лікарі припустили, що причиною отруєння міг стати саме десерт. Під час розслідування поліція встановила, що тістечко надіслала не таємний прихильник, а близька подруга загиблої. Підозрювана зізналася: вона додала в десерт миш’як через заздрощі до зовнішності Ани Луїзи.

Слідство з’ясувало, що це не перший злочин дівчини — раніше вона вже намагалася отруїти знайому, яка нібито «відбила» у неї двох хлопців. Тій дівчині вдалося вижити. Наразі підозрювана перебуває у виправному закладі для неповнолітніх.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Бразилія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Працівника, робоче місце якого розташоване на територіях активних бойових дій, не можна звільнити за прогул — Зеленський підписав закон

Також закон передбачає, що максимальний строк призупинення дії трудового договору за ініціативою однієї із сторін – не більше ніж 90 календарних днів під час воєнного стану, але за згодою сторін строк може бути продовжений.

Верховний Суд висловився щодо підстав для змін виду примусових заходів медичного характеру

Якщо особа з психічним розладом вчинила суспільно небезпечні діяння, які пов’язані з посяганням на здоров’я, закриття кримінального провадження в частині вчинення тяжкого умисного злочину не є підставою для зміни виду примусових заходів медичного характеру.

Апеляційний адмінсуд заборонив ТЦК вчиняти дії щодо мобілізації студента, вживши заходи забезпечення позову з посиланням на позицію Верховного Суду

Комісія ТЦК відмовила у наданні відстрочки здобувачу освіти – апеляційний адмінсуд вжив заходів забезпечення позову, заборонивши призивати його до розгляду позовних вимог по суті, і при цьому послався на позицію ВС щодо незворотності мобілізації.

НАЗК змінило умови видалення декларацій з Реєстру

Крім можливості видалення декларації з Реєстру для кандидатів на посади, НАЗК також змінило формулювання щодо строків зберігання декларацій після припинення роботи у Громадські раді доброчесності та у конкурсних комісіях.

Кандидати на посади відтепер можуть видаляти раніше подані декларації з Реєстру НАЗК

НАЗК запровадило новацію – тепер кандидати на посади до різних державних органів зможуть видаляти свої раніше подані декларації з Реєстру НАЗК.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Стойка
    Оксана Стойка
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Павло Слободянюк
    Павло Слободянюк
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва