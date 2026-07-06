Ознак «кришування» незаконної діяльності ТЦК на рівні вищого командування наразі немає – ДБР

Олексій Сухачов заявив, що Бюро не фіксує причетності вищого командування до протиправної діяльності ТЦК, хоча окремі регіональні схеми залишаються.

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Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявив, що Бюро не фіксує причетності вищого командування до незаконної діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, хоча окремі проблеми на регіональному рівні залишаються.

«На моє переконання як керівника правоохоронного органу, який постійно з цим явищем стикається – а ми кожного тижня когось затримуємо – сьогодні такого явища немає», – заявив Сухачов.

Водночас директор Бюро визнав, що в окремих регіонах виникають труднощі з оперативним притягненням до відповідальності організаторів незаконних схем на обласному рівні.

Сухачов зазначив, що в межах оперативно-розшукових справ ДБР не отримувало інформації про причетність командування Сухопутних військ, яке відповідає за організацію роботи ТЦК та СП, або вищого командування до протиправної діяльності.

За його словами, на сьогодні таких фактів Бюро не фіксує.

Справу Борисова назвали винятком

Водночас директор ДБР нагадав про справу колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова.

«Так, у кейсі ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова. Зараз більшість кримінальних проваджень, в яких він підозрюється в незаконному збагаченні, перевищені службових повноважень і таке інше вже перебувають на розгляді суду», – розповів Директор ДБР.

Сухачов також заявив, що після початку розслідування проти ДБР розгорнули інформаційну кампанію із твердженнями, нібито Бюро «продало» справу за 500 тис. доларів, а Борисов перебуває на волі. За його словами, ці заяви не відповідають дійсності.

Директор Бюро наголосив, що ДБР зацікавлене у винесенні вироку у справі Борисова та його справедливому покаранні.

За словами Сухачова, справа Борисова є принциповою для ДБР, оскільки, як стверджує слідство, він був єдиним керівником обласного ТЦК та СП, який акумулював кошти від керівників ще кількох областей, організував системний збір грошей за сприяння в ухиленні від мобілізації та на той час координувався на рівні командування Збройних Сил України.

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