Перетин кордону з Польщею: які речі не можна провозити та за що штрафують

Кожному, хто планує поїздку, важливо знати перелік товарів, які суворо заборонено ввозити на територію країни.

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Перетин кордону з Польщею може ускладнитися, якщо в багажі виявлять заборонені або обмежені для ввезення товари. Згідно з чинними нормами Прикордонної служби Польщі, мандрівники можуть ввозити особисті речі або подарунки без сплати мита за умови, що їхня загальна вартість не перевищує встановлені ліміти.

Для пасажирів, які прибувають авіаційним або морським транспортом, ліміт становить 430 євро. Для інших категорій подорожуючих — 300 євро.

До Польщі заборонено ввозити низку товарів і предметів. Зокрема:

м’ясні продукти та субпродукти (сало, ковбаси, м’ясні консерви);

молочні продукти та вироби з їх вмістом (сир, масло, йогурт тощо);

наркотичні речовини та препарати;

рецептурні ліки з кодеїном або ефедрином — без призначення лікаря;

сильнодіючі лікарські засоби без відповідних документів;

зброю та боєприпаси без дозволів;

хімічні та токсичні речовини;

порнографічні матеріали;

антикваріат, археологічні знахідки та інші цінності без необхідних документів;

вироби з матеріалів зникаючих видів тварин (слонова кістка, шкури диких тварин, пір’я рідкісних птахів тощо);

готівку понад 10 000 євро без декларування.

Також діють норми щодо кількості окремих товарів для особистого користування. Зокрема дозволено перевозити:

свіжі овочі та фрукти — до 5 кг;

рибу та морепродукти — до 5 кг;

каву — до 0,5 кг;

сухе молоко, дієтичні продукти та дитяче харчування в герметичній упаковці — до 2 кг;

корм для тварин у спеціальному пакуванні — до 2 кг;

побутову техніку та електроніку (смартфон, ноутбук, планшет тощо) — не більше однієї одиниці кожного типу.

Порушення митних правил може призвести до конфіскації товарів, штрафів або інших санкцій, включно з відмовою у в’їзді.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Галицький районний суд міста Львова визнав громадянку України винною у порушенні митних правил після того, як вона ввозила з Польщі через «зелений коридор» 133 декоративні ставкові рибки (коропи кої), які підлягали письмовому декларуванню та ветеринарному контролю. Суд наклав на неї штраф, конфіскував риб і постановив передати їх Львівському міському дитячому еколого-натуралістичному центру.