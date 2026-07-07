  1. В Україні

Перетин кордону з Польщею: які речі не можна провозити та за що штрафують

09:06, 7 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кожному, хто планує поїздку, важливо знати перелік товарів, які суворо заборонено ввозити на територію країни.
Перетин кордону з Польщею: які речі не можна провозити та за що штрафують
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Перетин кордону з Польщею може ускладнитися, якщо в багажі виявлять заборонені або обмежені для ввезення товари. Згідно з чинними нормами Прикордонної служби Польщі, мандрівники можуть ввозити особисті речі або подарунки без сплати мита за умови, що їхня загальна вартість не перевищує встановлені ліміти.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Для пасажирів, які прибувають авіаційним або морським транспортом, ліміт становить 430 євро. Для інших категорій подорожуючих — 300 євро.

До Польщі заборонено ввозити низку товарів і предметів. Зокрема:

  • м’ясні продукти та субпродукти (сало, ковбаси, м’ясні консерви);
  • молочні продукти та вироби з їх вмістом (сир, масло, йогурт тощо);
  • наркотичні речовини та препарати;
  • рецептурні ліки з кодеїном або ефедрином — без призначення лікаря;
  • сильнодіючі лікарські засоби без відповідних документів;
  • зброю та боєприпаси без дозволів;
  • хімічні та токсичні речовини;
  • порнографічні матеріали;
  • антикваріат, археологічні знахідки та інші цінності без необхідних документів;
  • вироби з матеріалів зникаючих видів тварин (слонова кістка, шкури диких тварин, пір’я рідкісних птахів тощо);
  • готівку понад 10 000 євро без декларування.

Також діють норми щодо кількості окремих товарів для особистого користування. Зокрема дозволено перевозити:

  • свіжі овочі та фрукти — до 5 кг;
  • рибу та морепродукти — до 5 кг;
  • каву — до 0,5 кг;
  • сухе молоко, дієтичні продукти та дитяче харчування в герметичній упаковці — до 2 кг;
  • корм для тварин у спеціальному пакуванні — до 2 кг;
  • побутову техніку та електроніку (смартфон, ноутбук, планшет тощо) — не більше однієї одиниці кожного типу.

Порушення митних правил може призвести до конфіскації товарів, штрафів або інших санкцій, включно з відмовою у в’їзді.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Галицький районний суд міста Львова визнав громадянку України винною у порушенні митних правил після того, як вона ввозила з Польщі через «зелений коридор» 133 декоративні ставкові рибки (коропи кої), які підлягали письмовому декларуванню та ветеринарному контролю. Суд наклав на неї штраф, конфіскував риб і постановив передати їх Львівському міському дитячому еколого-натуралістичному центру. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Польща штраф прикордонники Державна прикордонна служба заборона кордон перетин кордону

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Мінцифри запускає новий етап цифровізації державних сервісів за допомогою ШІ-асистентів у ЦНАПах

У Мінцифри повідомили про підготовку до впровадження штучного інтелекту в роботі ЦНАПів для автоматизації частини процесів та покращення надання адміністративних послуг.

Рада суддів роз'яснила, коли родинні зв'язки між суддею та помічником не утворюють конфлікту інтересів

При вирішенні цього питання, необхідно оцінювати не родинні зв'язки як такі, а фактичне перетинання службових повноважень відповідних осіб.

Індивідуальна провина судді чи солідарне покарання: досвід Франції та США проти колективної відповідальності

Чи може безпідставне зволікання бути основою для санкцій без доведення умислу: Венеційська комісія застерігає, що карати суддю за дефіцит кадрів та фінансів недопустимо.

Страхування майна в умовах війни: як захистити оселю від ракетних ударів та БПЛА

Де закінчується зона покриття, чому 100 кілометрів від фронту — це критична межа та як правильно оформити кримінальне провадження для отримання страхових грошей.

Міноборони не призначило допомогу через «необережне поводження зі зброєю»: суд зобов'язав повторно розглянути виплату 15 млн грн

Міністерство оборони відмовило матері у виплаті, вважаючи смерть військового наслідком адміністративного правопорушення.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]