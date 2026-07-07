Пересечение границы с Польшей: какие вещи нельзя провозить и за что штрафуют

Каждому, кто планирует поездку, важно знать перечень товаров, строго запрещенных ввозить на территорию страны.

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Пересечение границы с Польшей может осложниться, если в багаже обнаружат запрещённые или ограниченные к ввозу товары. Согласно действующим нормам Пограничной службы Польши, путешественники могут ввозить личные вещи или подарки без уплаты пошлины при условии, что их общая стоимость не превышает установленные лимиты.

Для пассажиров, прибывающих воздушным или морским транспортом, лимит составляет 430 евро. Для других категорий путешественников — 300 евро.

В Польшу запрещено ввозить ряд товаров и предметов. В частности:

мясные продукты и субпродукты (сало, колбасы, мясные консервы);

молочные продукты и изделия с их содержанием (сыр, масло, йогурт и т. п.);

наркотические вещества и препараты;

рецептурные лекарства с кодеином или эфедрином — без назначения врача;

сильнодействующие лекарственные средства без соответствующих документов;

оружие и боеприпасы без разрешений;

химические и токсичные вещества;

порнографические материалы;

антиквариат, археологические находки и другие ценности без необходимых документов;

изделия из материалов исчезающих видов животных (слоновая кость, шкуры диких животных, перья редких птиц и т. п.);

наличные свыше 10 000 евро без декларирования.

Также действуют нормы по количеству отдельных товаров для личного пользования. В частности, разрешено перевозить:

свежие овощи и фрукты — до 5 кг;

рыбу и морепродукты — до 5 кг;

кофе — до 0,5 кг;

сухое молоко, диетические продукты и детское питание в герметичной упаковке — до 2 кг;

корм для животных в специальной упаковке — до 2 кг;

бытовую технику и электронику (смартфон, ноутбук, планшет и т. п.) — не более одной единицы каждого типа.

Нарушение таможенных правил может привести к конфискации товаров, штрафам или другим санкциям, включая отказ во въезде.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Галицкий районный суд города Львова признал гражданку Украины виновной в нарушении таможенных правил после того, как она ввозила из Польши через «зелёный коридор» 133 декоративные прудовые рыбы (карпы кои), которые подлежали письменному декларированию и ветеринарному контролю. Суд наложил на неё штраф, конфисковал рыбу и постановил передать её Львовскому городскому детскому эколого-натуралистическому центру.