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Пересечение границы с Польшей: какие вещи нельзя провозить и за что штрафуют

09:06, 7 июля 2026
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Каждому, кто планирует поездку, важно знать перечень товаров, строго запрещенных ввозить на территорию страны.
Пересечение границы с Польшей: какие вещи нельзя провозить и за что штрафуют
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Пересечение границы с Польшей может осложниться, если в багаже обнаружат запрещённые или ограниченные к ввозу товары. Согласно действующим нормам Пограничной службы Польши, путешественники могут ввозить личные вещи или подарки без уплаты пошлины при условии, что их общая стоимость не превышает установленные лимиты. 

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Для пассажиров, прибывающих воздушным или морским транспортом, лимит составляет 430 евро. Для других категорий путешественников — 300 евро.

В Польшу запрещено ввозить ряд товаров и предметов. В частности:

  • мясные продукты и субпродукты (сало, колбасы, мясные консервы);
  • молочные продукты и изделия с их содержанием (сыр, масло, йогурт и т. п.);
  • наркотические вещества и препараты;
  • рецептурные лекарства с кодеином или эфедрином — без назначения врача;
  • сильнодействующие лекарственные средства без соответствующих документов;
  • оружие и боеприпасы без разрешений;
  • химические и токсичные вещества;
  • порнографические материалы;
  • антиквариат, археологические находки и другие ценности без необходимых документов;
  • изделия из материалов исчезающих видов животных (слоновая кость, шкуры диких животных, перья редких птиц и т. п.);
  • наличные свыше 10 000 евро без декларирования.

Также действуют нормы по количеству отдельных товаров для личного пользования. В частности, разрешено перевозить:

  • свежие овощи и фрукты — до 5 кг;
  • рыбу и морепродукты — до 5 кг;
  • кофе — до 0,5 кг;
  • сухое молоко, диетические продукты и детское питание в герметичной упаковке — до 2 кг;
  • корм для животных в специальной упаковке — до 2 кг;
  • бытовую технику и электронику (смартфон, ноутбук, планшет и т. п.) — не более одной единицы каждого типа.

Нарушение таможенных правил может привести к конфискации товаров, штрафам или другим санкциям, включая отказ во въезде.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Галицкий районный суд города Львова признал гражданку Украины виновной в нарушении таможенных правил после того, как она ввозила из Польши через «зелёный коридор» 133 декоративные прудовые рыбы (карпы кои), которые подлежали письменному декларированию и ветеринарному контролю. Суд наложил на неё штраф, конфисковал рыбу и постановил передать её Львовскому городскому детскому эколого-натуралистическому центру.

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