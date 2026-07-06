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Признаков «крышевания» незаконной деятельности ТЦК на уровне высшего командования пока нет — ГБР

18:06, 6 июля 2026
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Алексей Сухачев заявил, что Бюро не фиксирует причастности высшего командования к противоправной деятельности ТЦК, хотя отдельные региональные схемы по-прежнему существуют.
Признаков «крышевания» незаконной деятельности ТЦК на уровне высшего командования пока нет — ГБР
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Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявил, что Бюро не фиксирует причастности высшего командования к незаконной деятельности территориальных центров комплектования и социальной поддержки, хотя отдельные проблемы на региональном уровне остаются.

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«По моему убеждению как руководителя правоохранительного органа, который постоянно сталкивается с этим явлением — а мы каждую неделю кого-то задерживаем — сегодня такого явления нет», — заявил Сухачев.

В то же время директор Бюро признал, что в отдельных регионах возникают трудности с оперативным привлечением к ответственности организаторов незаконных схем на областном уровне.

Сухачев отметил, что в рамках оперативно-розыскных дел ГБР не получало информации о причастности командования Сухопутных войск, отвечающего за организацию работы ТЦК и СП, или высшего командования к противоправной деятельности.

По его словам, на сегодняшний день таких фактов Бюро не фиксирует.

Дело Борисова назвали исключением

В то же время директор ГБР напомнил о деле бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова.

«Да, в деле бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова. Сейчас большинство уголовных дел, в которых он подозревается в незаконном обогащении, превышении служебных полномочий и т. д., уже находятся на рассмотрении суда», — рассказал директор ГБР.

Сухачев также заявил, что после начала расследования против ГБР развернули информационную кампанию с утверждениями, будто Бюро «продало» дело за 500 тыс. долларов, а Борисов находится на свободе. По его словам, эти заявления не соответствуют действительности.

Директор Бюро подчеркнул, что ГБР заинтересовано в вынесении приговора по делу Борисова и его справедливом наказании.

По словам Сухачева, дело Борисова является принципиальным для ГБР, поскольку, как утверждает следствие, он был единственным руководителем областного ТЦК и СП, который аккумулировал средства от руководителей еще нескольких областей, организовал систематический сбор денег за содействие в уклонении от мобилизации и в то время координировал свои действия на уровне командования Вооруженных Сил Украины.

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ГБР ТЦК

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