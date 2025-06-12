Партнери пропонують посилити вимоги до перевірки декларацій доброчесності суддів, що впливатиме на суддівську кар’єру

Комітет отримав «правки» до законопроекту від директорату Єврокомісії, де пропонується, аби перевірятися міг будь-який період діяльності судді, а його відсутність не перешкоджала ВККС приймати рішення

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект 13165-2 про нові правила перевірки доброчесності суддів.

Після набрання ним чинності проведення перевірки декларації родинних зв’язків і доброчесності судді буде здійснюватися ВККС за новим порядком.

Так, на підставі інформації, що може свідчити про недостовірність, у тому числі неповноту, тверджень або відомостей у декларації доброчесності та родинних зв’язків судді, ВККС проводить відповідну перевірку.

ВККС проводить перевірку на підставі інформації, отриманої від будь-якої особи, або у разі самостійного встановлення ВККС інформації.

Неподання, несвоєчасне подання декларації доброчесності та родинних зв’язків суддею або декларування в ній завідомо недостовірних чи неповних тверджень, будуть мати наслідком дисциплінарну відповідальність.

У законопроекті передбачено, що перевірка проводиться за останній звітний період.

Перевірка та ухвалення за її результатами рішення здійснюється ВККС протягом 3 місяців, але цей строк може бути продовжено – не більше ніж на 3 місяці.

Результати перевірки розглядаються на засіданні ВККС, на яке запрошується суддя. У разі систематичної (тричі) неявки судді Комісія може розглянути питання за його відсутності.

Рішення про підтвердження недостовірності тверджень або відомостей, наданих суддею у декларації, неподання чи несвоєчасного подання декларації, ВККС направляє до органу, що здійснює дисциплінарне провадження, для вирішення питання про відкриття дисциплінарної справи.

Разом з тим, свої «правки» до цього законопроекту має Генеральний директорат Європейської комісії з питань розширення та східного сусідства (DG ENEST). Відповідний лист отримали профільний Комітет Верховної Ради з питань правової політики та ВККС.

Серед іншого, представники європейських партнерів пропонують усунути обмеження щодо періоду, охопленого перевіркою. Тобто, прибрати норму про перевірку за останній звітний період.

«Відсутність часових обмежень, як це передбачено в законопроекті 13165 (законопроект, ініціатором якого виступив Мін’юст – прим. ред.), підвищила б ефективність перевірки та суддівської відповідальності, оскільки це дозволяє всебічно оцінити відповідність суддів стандартам доброчесності протягом усієї їхньої кар'єри. Дозвіл на перевірку за необмежений період не підірвав би правової визначеності», вважають іноземні експерти.

Також вони пропонують зупиняти перебіг давності для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності на час проведення перевірки. «Ми рекомендуємо запровадити норму, яка зупиняє встановлений законом термін давності для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності на час проведення процедури перевірки», йдеться у рекомендаціях.

Крім того, рекомендується доповнити перелік відомостей, що включаються до декларації доброчесності, тими, що передбачені в законопроекті Мін’юсту 13165.

Зокрема, йдеться про такі вимоги, визначені законопроектом 13165, як використання суддею української мови як єдиної державної мови при здійсненні правосуддя та інших повноважень, визначених законом; невідвідання суддею та відсутність у судді інформації про відвідання членами його сім’ї тимчасово окупованої РФ території України тощо.

Представники директорату Єврокомісії також вважають за доцільне, аби відсутність судді на засіданні ВККС не перешкоджала ВККС приймати рішення щодо результатів перевірки.

При цьому члена ВККС, який ініціює перевірку судді, пропонується не виключати з процесу перевірки – якщо тільки в кожному окремому випадку не будуть встановлені об'єктивні та доказові підстави щодо конфлікту інтересів між суддею та членом ВККС.

До того ж, пропонується враховувати висновки ВККС щодо неточних, неповних або несвоєчасних декларацій під час просування по службі, призначення або відбору суддів.

Автор: Наталя Мамченко

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