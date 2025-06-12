Директорат Єврокомісії вважає, що перевірку суддів Верховного Суду та ВАКС треба проводити за участі міжнародних експертів і без часових меж – лист

Зміни щодо перевірки суддів Верховного Суду та Антикорсуду, які пропонує директорат Єврокомісії, безпосередньо не передбачені погодженим з партнерами Планом Ukraine Facility та є більш жорсткими, ніж версія Мін’юсту.

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Листи від представництв міжнародних партнерів з наполегливими рекомендаціями прийняти той чи інший закон стали звичною практикою. Власне, Україна сама взяла на себе зобов’язання виконувати вимоги партнерів, підписавши низку угод. За виконання структурних маяків наша держава отримує фінансування. А якщо вони вчасно не виконуються, то фінансування можуть затримати.

Індикатори, за виконання яких виділяються кошти від ЄС, окреслені у Плані Ukraine Facility. План схвалений розпорядженням Кабміну №244-р. Однак від представників партнерів фактично висуваються нові умови для виділення фінансування. Робиться це шляхом більшої «деталізації» попередньо окреслених вимог.

Наразі вони пропонують провести перевірку суддів Верховного Суду та Вищого антикорупційного суду за участі міжнародних експертів за зразком Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ) без встановлення часового періоду, за який така перевірка має проводитися.

Так, 4 червня Мінекономіки як координатор реалізації плану Ukraine Facility надіслало листа на Комітет Верховної Ради з питань правової політики та ВККС, в якому проінформувало про позицію представників Генерального директорату Європейської комісії з питань розширення та східного сусідства (DG ENEST) стосовно законопроекту 13165-2.

Як зазначається, «на виконання кроку №3.5» Плану.

Раніше на виконання кроку №3.5 Верховна Рада 3 червня прийняла у першому читанні законопроект 13165-2 про нові правила перевірки декларацій доброчесності суддів. Він є альтернативним до законопроекту Мін’юсту 13165, який передбачав перевірку декларацій суддів ВС та ВАКС протягом 2 років.

Разом із тим, у директораті Єврокомісії по-іншому бачать виконання цього кроку і вирішили його деталізувати, висунувши фактично нові вимоги.

Представники Гендиректорату Єврокомісії (DG ENEST) вважають, що Верховна Рада має записати у своєму законопроекті наступне.

- Залучити до перевірки суддів вищих судів саме міжнародних експертів, а ГРД – не залучати, «бо у неї навантаження».

«Ми наполегливо рекомендуємо залучити Громадську раду міжнародних експертів (ГРМЕ) або інший орган, що складається з міжнародно призначених незалежних експертів.

Залучення Громадської ради доброчесності (ГРД) до цього завдання, як пропонується в законопроекті 13165, також може призвести до практичних труднощів, враховуючи поточне значне навантаження ГРД та дуже обмежені інституційні спроможності ГРД.

Крім того, ми зазначаємо, що законопроект 13165-2 не передбачає жодної спеціальної процедури перевірки декларацій доброчесності суддів вищих спеціалізованих судів та Верховного Суду».

- Перевіряти суддів за будь-який період їх діяльності, без обмеження строками

«Усунути обмеження щодо періоду, охопленого перевіркою, у законопроекті 13165-2.

Відсутність часових обмежень, як це передбачено в законопроекті 13165, підвищила б ефективність перевірки та суддівської відповідальності, оскільки це дозволяє всебічно оцінити відповідність суддів стандартам доброчесності протягом усієї їхньої кар'єри.

Дозвіл на перевірку за необмежений період не підірвав би правової визначеності, враховуючи, що сама перевірка не призводить до притягнення судді до відповідальності. Більше того, трирічний встановлений законом термін з дня дисциплінарного проступку для накладення дисциплінарного стягнення Вищою радою правосуддя все одно застосовуватиметься».

- Зупиняти перебіг давності для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності на час проведення перевірки

«Ми рекомендуємо запровадити норму, яка зупиняє встановлений законом термін давності для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності на час проведення процедури перевірки»

Крім того, рекомендується залишити чинне положення, яке кваліфікує неподання декларації у встановлений строк або умисне внесення недостовірної інформації як серйозний дисциплінарний проступок.

- «Доповнити перелік відомостей, що включаються до декларації доброчесності, тими, що передбачені в законопроекті 13165».

Зокрема, йдеться про такі вимоги, визначені законопроектом 13165, як використання української мови як єдиної державної мови при здійсненні правосуддя та інших повноважень, визначених законом; невідвідання суддею та відсутність у судді інформації про відвідання членами його сім’ї тимчасово окупованої РФ території України тощо.

Також директоратом ЄК пропонується:

Забезпечити, щоб відсутність судді , який підлягає процедурі перевірки, на засіданні ВККС не перешкоджала ВККС приймати рішення щодо результатів перевірки.

, який підлягає процедурі перевірки, на засіданні ВККС не перешкоджала ВККС приймати рішення щодо результатів перевірки. Враховувати висновки ВККС щодо неточних, неповних або несвоєчасних декларацій під час просування по службі, призначення або відбору суддів.

Утриматися від запровадження положення, що виключає члена ВККС, який ініціює перевірку, з процесу перевірки, якщо тільки в кожному окремому випадку не встановлені об'єктивні та доказові підстави для конфлікту інтересів.

Залишити деякі процедурні питання перевірки декларації доброчесності для визначення Регламентом ВККС.

Обмежити винятки щодо публічного доступу до результатів перевірки декларацій випадками, які є суворо необхідними та вичерпно визначені в законі.

Розглянути можливість включення обґрунтованого рішення ВККС до досьє судді також у випадках, що підлягають оскарженню.

А що було передбачено Планом

Міністр фінансів Сергій Марченко, нещодавно виступаючи у парламенті, прямо озвучив прохання до депутатів приймати закони, передбачені домовленостями. «Ми вже втратили за перший квартал 1,2 мільярда євро, з них 500 мільйонів євро – це грантові кошти. Втратили через не проголосовані законом зобов'язання по Ukraine Facility», зазначив він і нагадав про індикатори на ІІ квартал 2025 року.

Усі ці індикатори, виконання яких моніториться у режимі реального часу, можна знайти на сайті Мінекономіки, як і сам План Ukraine Facility.

При цьому відповідно до індикаторів виконання Плану Ukraine Facility у ІІ кварталі 2025 року було визначено наступне формулювання згаданого представниками директорату Єврокомісії кроку №3.5:

«Мають набрати чинності закон та акти ВККС, відповідно до яких мають бути переглянуті декларації доброчесності суддів та процедура їх перевірки. Ці правові акти повинні бути зосереджені на:

уточненні змісту декларацій доброчесності та підстав для початку перевірки;

розширенні часового періоду, на який поширюється перевірка;

удосконаленні процедури перевірки шляхом деталізації механізмів та строків перевірки, визначенні прав та обов’язків фізичних та юридичних осіб, залучених до процесу перевірки, роз’ясненні правових наслідків перевірки».

Це є вичерпним формулюванням цього індикатора.

Додатково, у описовій частині Плану йдеться про те, що «корупційні ризики у Верховному Суді та інших судах будуть ефективно подолані, в тому числі шляхом посилення системи перевірки декларацій доброчесності суддів. Також важливим є подальше вдосконалення добору нових суддів Верховного Суду шляхом удосконалення процедури перевірки доброчесності та змістовного залучення незалежних експертів».

Якщо брати звіт Єврокомісії з планом реформ для України на 2025 рік, то там вказано:

«Корупційні ризики у Верховному Суді все ще потребують належного вирішення, зокрема шляхом використання вдосконалених декларацій доброчесності та перевірок ВККC, а також перевірок декларацій про майно та моніторингу способу життя НАЗК, а також покращеного відбору суддів Верховного Суду на основі нової законодавчої бази та єдиних критеріїв оцінки доброчесності суддів, затверджених ВРП».

Отже, у документах йдеться про удосконалення і посилення перевірки декларацій доброчесності суддів і покращення процедури відбору нових суддів ВС.

Така деталізація, яку пропонують у листі представники партнерів – щодо залучення ГРМЕ, відсутності часових меж періоду перевірки, прийняття рішення за відсутності судді тощо – ані у Плані Ukraine Facility, ані у звіті Єврокомісії не передбачена.

Питання є досить серйозним, адже існують ризики, що подібні перевірки можуть зупинити роботу Верховного Суду, а це позначиться на розгляді справ громадян та бізнесу.

Звісно, виконання вимог є чутливим для того, щоб просуватися на шляху обіцяного членства у ЄС. Відповідні закони приймаються, навіть, якщо складно пояснити їх доцільність – як у випадку зі створенням двох нових вищих спецсудів – СОАС та СААС спеціально під оскарження рішень конкурсних комісій з міжнародними партнерами (законопроект 12368-1). Це потребуватиме дуже значного бюджетного ресурсу, користь від таких судів для громадян і бізнесу в уряді не озвучили, але їх все одно будуть створювати, бо це вимога іноземних партнерів.

Ще один приклад «наполегливих вимог» міжнародних партнерів – це прийняття закону 12039 про пом’якшення покарання корупціонерам шляхом угод зі слідством. «Судово-юридична газета» публікувала терміновий лист заступника міністра закордонних справ Євгена Перебийніса до Кабміну, Верховної Ради та ОП, який вказав, що Україна ризикує не отримати фінансування в 4 млрд євро від ЄС, якщо парламент не ухвалить цей закон.

Врешті цей закон було прийнято та підписано, і тепер шляхом укладення угод зі слідством обвинувачені в корупційних злочинах зможуть або отримати значно менший строк, або взагалі фактично залишитися на свободі з випробувальним терміном. Новий закон прибирав для корупціонерів заборону на призначення судом покарання з випробуванням, яка передбачена ч. 1 статті 75 КК. За виконання цього «маркеру» Європейська комісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро в рамках виконання кроків за Планом Ukraine Facility.

Наразі, нагадаємо, також як «індикатор» обговорюються зміни до КПК, щоб автоматично не закривати кримінальні провадження, якщо слідство у встановлені строки не встигло зібрати докази винуватості особи (законопроект 12367 та альтернативні йому).

Як фінансування партнерів, так і виконання вимог для перемовин щодо вступу в ЄС, безумовно, є важливими, навіть, якщо, на погляд пересічної людини, певні реформи позбавлені будь-якого корисного ефекту. Втім, вочевидь, це має відбуватися у чітко окреслених межах домовленостей, адже в іншому випадку генерувати нові й нові ідеї для України, які вона повинна реалізовувати, можна до нескінченності.

Автор: Наталя Мамченко

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