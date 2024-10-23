ЄС пригрозив Україні затримати виплату в 4 млрд євро, бо депутати не прийняли закон про пом’якшення покарання корупціонерам шляхом угод зі слідством – лист

Через те, що народні депутати терміново не ухвалили закон про угоди зі слідством для пом’якшення покарання корупціонерам, ЄС попередив про затримку з виплатою траншу в 4 млрд євро – лист заступника міністра закордонних справ.

Як відомо, Україна у 2024 році уклала з ЄС угоду, за якою повинна виконувати умови Плану Ukraine Facility, що полягає у прийнятті різних реформ, кадрових та організаційних змінах. Натомість Україна отримує транші за виконання певних вимог.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у разі невиконання вимог виплата цих траншів може бути затримана.

Наразі така ситуація склалася з потенційним перенесенням виділення Україні 4 млрд євро, бо Верховна Рада не проголосувала в цілому закон про пом’якшення корупціонерам покарання шляхом укладення ними угод зі слідством.

Про це свідчить лист заступника міністра закордонних справ Євгена Перебийніса до Кабміну, Ради та ОП, який опублікував народний депутат Ярослав Железняк.

У листі Євгена Перебийніса йдеться про те, що Україна ризикує не отримати фінансування в 4 млрд євро від ЄС у листопаді 2024 року, бо парламент не прийняв в цілому законопроект 12039 стосовно «вдосконалення механізму регулювання угод про визнання винуватості у кримінальних провадженнях щодо корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією».

«Враховуючи зазначене, сторона ЄС повідомила, що якщо Україна не завершить всі внутрішні процедури щодо ухвалення та набрання чинності зазначеним законом до кінця жовтня 2024 року, фінансування обсягом 4 млрд євро буде перенесене на наступний рік (відтермінування виплати в подальшому залежатиме від набрання чинності цим законом.

При цьому Єврокомісія не може здійснити часткову виплату, оскільки повинна затвердити відповідну методологію, яку, за інформацією Генерального директорату ЄК «НІАР», неможливо ухвалити з огляду на позицію Комісара з питань сусідства та розширення Олівера Варгеї. Затвердження методології планується лише наступного року, після обрання нового комісара.

Таким чином, для отримання фінансування цього року українській стороні треба терміново схвалити відповідний законопроект у другому читанні та вжити всіх необхідних заходів для того, щоб він набра чинності до кінця жовтня 2024 року» - вказує Євген Перебийніс.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 9 жовтня прийняла в першому читанні даний законопроект 12039. Він отримав схвалення від громадських антикорупційних організацій. Про підтримку законопроекту також заявили у НАБУ і САП.

Документ, зокрема, передбачає запровадження стосовно корупціонерів, які надали викривальні покази на інших корупціонерів, більш м’якого покарання.

Законопроект передбачає, що організатор корупційного злочину також зможе укласти угоду зі слідством, але за умови викриття іншого організатора.

Він також надає можливість при укладенні угоди призначати узгоджені сторонами додаткові покарання у вигляді суттєво збільшених штрафів та конфіскації майна.

Так, у КК пропонується передбачити, що додаткове покарання у виді штрафу може бути призначене у разі, коли воно не передбачено в санкції Особливої частини КК, виключно у випадку затвердження судом угоди про визнання винуватості у кримінальних провадженнях щодо корупції та за умови узгодження сторонами угоди додаткового покарання у виді штрафу.

Розмір штрафу визначається судом у таких межах:

від 340 000 до 2 040 000 – у разі вчинення нетяжкого злочину;

від 2 040 000 до 4 590 000 – у разі вчинення тяжкого злочину;

від 4 590 000 до 204 000 000 – у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Додається нова стаття 69-2, яка визначатиме підстави для призначення більш м'якого покарання, ніж це передбачено відповідною статтею Особливої частини КК.

Нижче наводимо лист заступника міністра закордонних справ.

Автор: Наталя Мамченко

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