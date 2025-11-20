  1. В Україні

Кабмін ухвалив порядок реагування на випадки насильства щодо дітей — створять Нацраду з гарантій прав дитини

10:11, 20 листопада 2025
Кабінет Міністрів ухвалив кілька важливих рішень, спрямованих на посилення захисту прав дітей.
Фото: Юлія Свириденко
Кабінет Міністрів ухвалив порядок реагування на випадки насильства щодо дітей в школах, медзакладах, молодіжних центрах. Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Кожна дитина має право на найкраще. На турботу, любов, освіту, розвиток. Це те, про що говорить стаття 3 Конвенції ООН про права дитини, і те, чого заслуговують всі діти. Діти мають отримувати все необхідне з перших днів життя. Ми не можемо чекати закінчення війни, щоб дати їм шанс на щасливе дитинство тут, в Україні", - зазначила Свириденко. 

Зокрема, за її словами, уряд посилює захист дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії.

Вона наголосила, що оновлені визначення статусів депортованих, примусово переміщених і дітей, що постраждали від бойових дій, дадуть змогу точніше фіксувати кожен випадок. Запроваджуються механізми компенсацій і термінових виплат та створюється єдина інформаційна база, інтегрована в Єдину інформаційну систему соціальної сфери.

Свириденко також повідомила, що Кабмін ухвалив ще низку рішень, спрямованих на захист дітей та підтримку українських родин:

  • ухвалено порядок реагування на випадки насильства щодо дітей. Усі установи – школи, медзаклади, молодіжні центри –  отримають єдиний алгоритм дій для виявлення, припинення та профілактики насильства.
  • схвалені нові принципи до фінансування оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують підтримки. Принцип "гроші ходять за дитиною" дозволить забезпечити адресність допомоги. На програму передбачено 91,5 млн грн.
  • відтепер діятимуть додаткові гарантії для випускників інтернатних закладів. За рішенням уряду, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, отримають грошову допомогу, необхідні речі й техніку та позачергове забезпечення житлом після завершення навчання чи служби.
  • буде створено Національну раду з гарантій прав дитини – постійний орган, який координуватиме державну політику у сфері дитинства та щороку готуватиме доповідь про становище дітей в Україні. Це зміцнює інституційну спроможність держави системно працювати в інтересах дітей.

Крім цього, уряд затвердив Національний план реалізації Європейської гарантії для дітей. За словами Свириденко, ця європейська ініціатива охоплює п’ять ключових сфер підтримки: дошкілля, медицину, харчування, житло та інклюзивну освіту.

Свириденко зазначила, що затверджений план формує спільну рамку співпраці державних органів, місцевої влади та міжнародних партнерів. Його мета — забезпечити кожній дитині в Україні доступ до базових послуг та можливостей для розвитку, незалежно від місця проживання чи життєвих обставин її родини.

