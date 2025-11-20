Кабмін ухвалив порядок реагування на випадки насильства щодо дітей — створять Нацраду з гарантій прав дитини

Кабінет Міністрів ухвалив кілька важливих рішень, спрямованих на посилення захисту прав дітей.

Фото: Юлія Свириденко

Кабінет Міністрів ухвалив порядок реагування на випадки насильства щодо дітей в школах, медзакладах, молодіжних центрах. Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Кожна дитина має право на найкраще. На турботу, любов, освіту, розвиток. Це те, про що говорить стаття 3 Конвенції ООН про права дитини, і те, чого заслуговують всі діти. Діти мають отримувати все необхідне з перших днів життя. Ми не можемо чекати закінчення війни, щоб дати їм шанс на щасливе дитинство тут, в Україні", - зазначила Свириденко.

Зокрема, за її словами, уряд посилює захист дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії.

Вона наголосила, що оновлені визначення статусів депортованих, примусово переміщених і дітей, що постраждали від бойових дій, дадуть змогу точніше фіксувати кожен випадок. Запроваджуються механізми компенсацій і термінових виплат та створюється єдина інформаційна база, інтегрована в Єдину інформаційну систему соціальної сфери.

Свириденко також повідомила, що Кабмін ухвалив ще низку рішень, спрямованих на захист дітей та підтримку українських родин:

ухвалено порядок реагування на випадки насильства щодо дітей. Усі установи – школи, медзаклади, молодіжні центри – отримають єдиний алгоритм дій для виявлення, припинення та профілактики насильства.

схвалені нові принципи до фінансування оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують підтримки. Принцип "гроші ходять за дитиною" дозволить забезпечити адресність допомоги. На програму передбачено 91,5 млн грн.

відтепер діятимуть додаткові гарантії для випускників інтернатних закладів. За рішенням уряду, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, отримають грошову допомогу, необхідні речі й техніку та позачергове забезпечення житлом після завершення навчання чи служби.

буде створено Національну раду з гарантій прав дитини – постійний орган, який координуватиме державну політику у сфері дитинства та щороку готуватиме доповідь про становище дітей в Україні. Це зміцнює інституційну спроможність держави системно працювати в інтересах дітей.

Крім цього, уряд затвердив Національний план реалізації Європейської гарантії для дітей. За словами Свириденко, ця європейська ініціатива охоплює п’ять ключових сфер підтримки: дошкілля, медицину, харчування, житло та інклюзивну освіту.

Свириденко зазначила, що затверджений план формує спільну рамку співпраці державних органів, місцевої влади та міжнародних партнерів. Його мета — забезпечити кожній дитині в Україні доступ до базових послуг та можливостей для розвитку, незалежно від місця проживання чи життєвих обставин її родини.

