Кабмин утвердил порядок реагирования на случаи насилия в отношении детей — будет создан Нацсовет по гарантиям прав ребенка

Кабинет Министров принял несколько важных решений, направленных на усиление защиты прав детей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров утвердил порядок реагирования на случаи насилия в отношении детей в школах, медучреждениях, молодёжных центрах. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

«Каждый ребёнок имеет право на лучшее. На заботу, любовь, образование, развитие. Это то, о чём говорит статья 3 Конвенции ООН о правах ребёнка, и то, чего заслуживают все дети. Дети должны получать всё необходимое с первых дней жизни. Мы не можем ждать окончания войны, чтобы дать им шанс на счастливое детство здесь, в Украине», — отметила Свириденко.

В частности, по её словам, правительство усиливает защиту детей, которые пострадали вследствие вооружённой агрессии России.

Она подчеркнула, что обновлённые определения статусов депортированных, принудительно перемещённых и детей, пострадавших от боевых действий, позволят точнее фиксировать каждый случай. Вводятся механизмы компенсаций и срочных выплат и создаётся единая информационная база, интегрированная в Единую информационную систему социальной сферы.

Свириденко также сообщила, что Кабмин принял ещё ряд решений, направленных на защиту детей и поддержку украинских семей:

— утверждён порядок реагирования на случаи насилия в отношении детей. Все учреждения — школы, медучреждения, молодёжные центры — получат единый алгоритм действий для выявления, прекращения и профилактики насилия.

— одобрены новые принципы финансирования оздоровления и отдыха детей, которые нуждаются в поддержке. Принцип «деньги ходят за ребёнком» позволит обеспечить адресность помощи. На программу предусмотрено 91,5 млн грн.

— отныне будут действовать дополнительные гарантии для выпускников интернатных учреждений. Согласно решению правительства, дети-сироты и дети, лишённые родительской опеки, получат денежную помощь, необходимые вещи и технику, а также внеочередное обеспечение жильём после завершения обучения или службы.

— будет создан Национальный совет по гарантиям прав ребёнка — постоянный орган, который будет координировать государственную политику в сфере детства и ежегодно готовить доклад о положении детей в Украине. Это укрепляет институциональную способность государства системно работать в интересах детей.

Кроме того, правительство утвердило Национальный план реализации Европейской гарантии для детей. По словам Свириденко, эта европейская инициатива охватывает пять ключевых сфер поддержки: дошкольное образование, медицину, питание, жильё и инклюзивное образование.

Свириденко отметила, что утверждённый план формирует общую рамку сотрудничества государственных органов, местной власти и международных партнёров. Его цель — обеспечить каждому ребёнку в Украине доступ к базовым услугам и возможностям для развития, независимо от места проживания или жизненных обстоятельств его семьи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.