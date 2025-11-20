Кабмін оновив правила укладання договорів за програмою медичних гарантій

Уряд вніс зміни до правил укладання договорів за програмою медичних гарантій.

Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови № 410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій». Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Зміни спрямовані на вдосконалення механізму підтвердження доступності місць надання медичних послуг.

Відтепер заклади охорони здоров’я самостійно підтверджуватимуть відповідність своїх приміщень вимогам доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема у частині забезпечення перекладу на українську жестову мову відповідно до чинного законодавства.

Крім того, встановлено можливість визначення черговості подання пропозицій для різних категорій надавачів медичних послуг. В оголошеннях про відбір надавачів за програмою медичних гарантій може визначатися порядок подання пропозицій між суб’єктами господарювання, які входять до спроможної мережі закладів охорони здоров’я, визначеної постановою КМУ від 28 лютого 2023 року №174, та іншими суб’єктами.

Також зміни забезпечують більшу правову визначеність у сфері договірних відносин: усунено дублювання функцій між учасниками процесу укладення договорів, уточнено зони відповідальності кожної сторони та створено прозорий, збалансований механізм взаємодії між Національною службою здоров’я України та надавачами медичних послуг.

