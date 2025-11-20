Кабмин обновил правила заключения договоров по программе медицинских гарантий

Правительство внесло изменения в правила заключения договоров по программе медицинских гарантий.

Кабинет Министров внес изменения в постановление № 410 «О договорах о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий». Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Изменения направлены на совершенствование механизма подтверждения доступности мест предоставления медицинских услуг.

Отныне учреждения здравоохранения будут самостоятельно подтверждать соответствие своих помещений требованиям доступности для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения, в частности в части обеспечения перевода на украинский жестовый язык в соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, установлена возможность определения очередности подачи предложений для различных категорий поставщиков медицинских услуг. В объявлениях о отборе поставщиков по программе медицинских гарантий может определяться порядок подачи предложений между субъектами хозяйствования, входящими в способную сеть учреждений здравоохранения, определённую постановлением КМУ от 28 февраля 2023 года №174, и другими субъектами.

Также изменения обеспечивают большую правовую определённость в сфере договорных отношений: устранено дублирование функций между участниками процесса заключения договоров, уточнены зоны ответственности каждой стороны и создан прозрачный, сбалансированный механизм взаимодействия между Национальной службой здоровья Украины и поставщиками медицинских услуг.

