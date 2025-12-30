Корпоративные, земельные и антимонопольные дела – КХС ВС опубликовал обзор актуальной судебной практики за ноябрь

В обзоре опубликованы выводы относительно законности передачи доли ООО, недействительности договоров и защиты добросовестных приобретателей.

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда обнародовал обзор актуальной судебной практики за ноябрь 2025 года. В обзоре освещен ряд правовых позиций в отдельных категориях споров, относящихся к хозяйственной юрисдикции.

В постановлении по делу о банкротстве сформулировано правовое заключение об утверждении судом отчета ликвидатора, ликвидационного баланса должника и закрытии производства по делу о банкротстве.

В постановлении по делу, связанному с антимонопольным и конкурентным законодательством, содержится вывод об использовании одного IP-адреса и других совместных действиях участников торгов как доказательства антиконкурентных согласованных действий.

В постановлениях по делам о корпоративных спорах, корпоративных правах содержатся выводы относительно:

недопустимости применения аналогии закона в отношении необходимого количества голосов для принятия общим собранием участников ООО решения об отмене решения о ликвидации ООО;

хозяйственной юрисдикции спора о признании недействительным договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО, заключенного одним из супругов без согласия другого супруга;

недопустимости оспаривания участником общества, который отчудил долю в уставном капитале ООО, акта приема-передачи доли на основании нарушения преимущественного права других участников общества на приобретение этой доли.

В постановлении по делу о земельных отношениях сформирован вывод о невозможности истребования имущества у добросовестного приобретателя, если оно было продано в порядке исполнения судебных решений.

