У Києві покупці отримували псевдочеки – мережу дитячих іграшок оштрафували на майже 6 млн грн

08:12, 20 листопада 2025
Магазини видавали псевдочеки, не оформлювали працівників і не вели облік товарів.
ДПС повідомила, що зафіксувала порушення в одній із популярних мереж магазинів дитячих іграшок, що працює в Києві та області. За результатами перевірки мережі нараховано штраф майже на 6 млн грн.

Перевірку провели за ризикорієнтованим підходом з урахуванням обмежень РНБО на фактичні перевірки. Бізнес був організований через ФОП на спрощеній системі оподаткування. Хоча всі точки мали зареєстровані програмні РРО, покупцям видавали документи, що імітували фіскальні чеки.

Серед інших порушень:

  • використання неоформлених працівників;
  • розрахунки без фіскальних чеків;
  • відсутність документів про облік товарних запасів.

За даними ДПС, у магазинах, де проводили хронометраж, середньоденний виторг після перевірки зріс до 200%.

