  1. В Украине

В Киеве покупатели получали псевдочеки – сеть детских игрушек оштрафовали на почти 6 млн грн

08:12, 20 ноября 2025
Магазины выдавали псевдочеки, не оформляли работников и не вели учет товаров.
В Киеве покупатели получали псевдочеки – сеть детских игрушек оштрафовали на почти 6 млн грн
Фото иллюстративное
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

ГНС сообщила, что зафиксировала нарушения в одной из популярных сетей магазинов детских игрушек, работающей в Киеве и области. По результатам проверки сети начислен штраф почти на 6 млн грн.

Проверку провели по риск-ориентированному подходу с учетом ограничений СНБО на фактические проверки. Бизнес был организован через ФЛП на упрощенной системе налогообложения. Хотя все точки имели зарегистрированные программные РРО, покупателям выдавали документы, имитирующие фискальные чеки.

Среди других нарушений:

  • использование неоформленных работников;
  • расчеты без фискальных чеков;
  • отсутствие документов об учете товарных запасов.

По данным ГНС, в магазинах, где проводили хронометраж, среднедневная выручка после проверки выросла до 200%.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев налоговая Киевская область ГНС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд очертил позицию относительно ничтожности сделок, стороной которых является предприятие, местонахождением которого является ВОТ

Верховный Суд: статус временно оккупированной территории (п.1 ч. 1 ст. 3 Закона № 1207-VII) не зависит от факта и даты принятия органом власти решения о признании ее временно оккупированной.

Рада требует кадровых чисток после «пленок Миндича»: призыв уволить Умерова и Ермака

Скандал с «пленками Миндича»: Рада требует от Президента и Кабмина решительных действий.

Делегация Министерства юстиции Франции провела в Киеве встречу с Комитетом ВРУ по вопросам интеграции в ЕС

Французские представители обсудили с украинскими парламентариями правовые аспекты евроинтеграции и риски, связанные с нагрузкой на законодательную систему.

Работодателей обяжут выплачивать средний заработок работникам, которые вынужденно не выполняли работу из-за боевых действий или других форс-мажорных обстоятельств

Как судебная практика обнаружила пробел в законодательстве об оплате труда и как парламентарии пытаются урегулировать проблему.

Дважды победил ПФУ: в Харькове бывший военнослужащий повторно выиграл иск и вернул десятки тысяч недоплаченных гривен

Харьковский пенсионер добился справедливости в двух судах, доказав противоправность ограничения пенсии её максимальным размером.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]