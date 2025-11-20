В Киеве покупатели получали псевдочеки – сеть детских игрушек оштрафовали на почти 6 млн грн

Магазины выдавали псевдочеки, не оформляли работников и не вели учет товаров.

Фото иллюстративное

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

ГНС сообщила, что зафиксировала нарушения в одной из популярных сетей магазинов детских игрушек, работающей в Киеве и области. По результатам проверки сети начислен штраф почти на 6 млн грн.

Проверку провели по риск-ориентированному подходу с учетом ограничений СНБО на фактические проверки. Бизнес был организован через ФЛП на упрощенной системе налогообложения. Хотя все точки имели зарегистрированные программные РРО, покупателям выдавали документы, имитирующие фискальные чеки.

Среди других нарушений:

использование неоформленных работников;

расчеты без фискальных чеков;

отсутствие документов об учете товарных запасов.

По данным ГНС, в магазинах, где проводили хронометраж, среднедневная выручка после проверки выросла до 200%.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.