ЕС пригрозил Украине задержать выплату в 4 млрд евро, потому что депутаты не приняли закон об смягчении наказания коррупционерам путем сделок со следствием – письмо

Из-за того, что народные депутаты в срочном порядке не приняли закон о соглашениях со следствием для смягчения наказания коррупционерам, ЕС предупредил о задержке с выплатой транша в 4 млрд евро – письмо замминистра иностранных дел.

Как известно, Украина в 2024 году заключила с ЕС соглашение, согласно которому должна выполнять условия Плана Ukraine Facility, заключающегося в принятии различных реформ, кадровых и организационных изменениях. Украина получает транши за выполнение определенных требований.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в случае невыполнения требований выплата этих траншей может быть задержана.

На сегодня такая ситуация сложилась с потенциальным переносом выделения Украине 4 млрд евро, потому что Верховная Рада не проголосовала в целом закон о смягчении коррупционерам наказания путем заключения ими соглашений со следствием.

Об этом свидетельствует письмо заместителя министра иностранных дел Евгения Перебийниса в Кабмин, Раду и ОП, которое опубликовал народный депутат Ярослав Железняк.

В письме Евгения Перебийниса говорится, что Украина рискует не получить финансирование в 4 млрд евро от ЕС в ноябре 2024 года, поскольку парламент не принял в целом законопроект 12039 относительно «усовершенствования механизма регулирования соглашений о признании виновности в уголовных производствах по коррупционным правонарушениям и правонарушениям, связанных с коррупцией».

«Учитывая указанное, сторона ЕС сообщила, что если Украина не завершит все внутренние процедуры по принятию и вступлению в силу указанного закона до конца октября 2024 года, финансирование объемом 4 млрд евро будет перенесено на следующий год (отсрочка выплаты в дальнейшем будет зависеть от вступления в силу этого закона) .

При этом Еврокомиссия не может произвести частичную выплату, поскольку должна утвердить соответствующую методологию, которую, по информации Генерального директората ЕК «НИАР», невозможно принять с учетом позиции Комиссара по соседству и расширению Оливера Вархели. Утверждение методологии планируется только в следующем году, после избрания нового комиссара.

Таким образом, для получения финансирования в этом году украинской стороне нужно срочно одобрить соответствующий законопроект во втором чтении и принять все необходимые меры для того, чтобы он вступил в силу до конца октября 2024 года» - указывает Евгений Перебийнис.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 9 октября приняла в первом чтении данный законопроект 12039. Он получил одобрение от общественных антикоррупционных организаций. О поддержке законопроекта также заявили в НАБУ и САП.

Документ, в частности, предусматривает введение в отношении коррупционеров, предоставивших обличительные показания по другим коррупционерам, более мягкого наказания.

Законопроект предусматривает, что организатор коррупционного преступления также сможет заключить соглашение со следствием, но при разоблачении другого организатора.

Он также позволяет при заключении соглашения назначать согласованные сторонами дополнительные наказания в виде существенно увеличенных штрафов и конфискации имущества.

Так, в УК предлагается предусмотреть, что дополнительное наказание в виде штрафа может быть назначено в случае, если оно не предусмотрено в санкции Особенной части УК, исключительно в случае утверждения судом соглашения о признании виновности в уголовных производствах по коррупции и при согласовании сторонами соглашения дополнительного наказание в виде штрафа.

Размер штрафа определяется судом в следующих пределах:

от 340 000 до 2 040 000 грн – в случае совершения нетяжкого преступления;

от 2 040 000 до 4 590 000 грн – в случае совершения тяжкого преступления;

от 4 590 000 до 204 000 000 грн – в случае совершения особо тяжкого преступления.

Прилагается новая статья 69-2, которая будет определять основания для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК.

Ниже приводим письмо замминистра иностранных дел.

Автор: Наталья Мамченко

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