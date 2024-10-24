В Киеве задержали мошенника, который по схеме «ваш родственник в беде» обманул пенсионеров на 340 тысяч гривен

Полиция Киева разоблачила мошенника, который за день обманул двух пенсионеров.

Полиция Киева разоблачила мужчину, который за один день обманул двух пенсионеров на общую сумму 340 тысяч гривен, используя схему «ваш родственник в беде». Злоумышленник, выдавая себя за доверенное лицо, приходил к жертвам домой и забирал деньги якобы на помощь их родственникам. Об этом сообщили в полиции.

Оперативники уголовного розыска совместно с коллегами из Днепровского управления полиции задержали фигуранта в Днепре, куда тот сбежал после преступления. Во время задержания правоохранители изъяли часть похищенных средств.

Среди пострадавших - 90-летняя женщина, которой позвонил человек, представившийся соседкой. Затем трубку взял мужчина, который выдал себя за врача, заявив, что пациентке срочно нужна операция. Взволнованная пенсионерка собрала 40 тысяч гривен и передала их незнакомцу.

В тот же день злоумышленник обманул 77-летнего мужчину, который получил телефонный звонок от человека, представившегося его «женой». Тот сообщил, что совершил смертельное ДТП, и для решения вопроса с родственниками погибшей нужны 300 тысяч гривен. Потерпевший без колебаний передал всю сумму.

Задержанным оказался 31-летний мужчина из Одессы, ранее судимый. Следователи сообщили ему о подозрении по статье 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество, совершенное в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас полиция разыскивает других возможных участников этой мошеннической схемы.

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