В Киеве задержали мошенника, который по схеме «ваш родственник в беде» обманул пенсионеров на 340 тысяч гривен

Полиция Киева разоблачила мужчину, который за один день обманул двух пенсионеров на общую сумму 340 тысяч гривен, используя схему «ваш родственник в беде». Злоумышленник, выдавая себя за доверенное лицо, приходил к жертвам домой и забирал деньги якобы на помощь их родственникам. Об этом сообщили в полиции.
Оперативники уголовного розыска совместно с коллегами из Днепровского управления полиции задержали фигуранта в Днепре, куда тот сбежал после преступления. Во время задержания правоохранители изъяли часть похищенных средств.
Среди пострадавших - 90-летняя женщина, которой позвонил человек, представившийся соседкой. Затем трубку взял мужчина, который выдал себя за врача, заявив, что пациентке срочно нужна операция. Взволнованная пенсионерка собрала 40 тысяч гривен и передала их незнакомцу.
В тот же день злоумышленник обманул 77-летнего мужчину, который получил телефонный звонок от человека, представившегося его «женой». Тот сообщил, что совершил смертельное ДТП, и для решения вопроса с родственниками погибшей нужны 300 тысяч гривен. Потерпевший без колебаний передал всю сумму.
Задержанным оказался 31-летний мужчина из Одессы, ранее судимый. Следователи сообщили ему о подозрении по статье 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество, совершенное в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас полиция разыскивает других возможных участников этой мошеннической схемы.
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