У Києві затримали шахрая, який за схемою «ваш родич у біді» ошукав пенсіонерів на 340 тисяч гривень

Поліція Києва викрила шахрая, який за день ошукав двох пенсіонерів.

Поліція Києва викрила чоловіка, який за один день обдурив двох пенсіонерів на загальну суму 340 тисяч гривень, використовуючи схему «ваш родич у біді». Зловмисник, видаючи себе за довірену особу, приходив до жертв додому та забирати гроші нібито на допомогу їхнім родичам. Про це повідомили у поліції.

Оперативники карного розшуку спільно з колегами з Дніпровського управління поліції затримали фігуранта у Дніпрі, куди той втік після злочину. Під час затримання правоохоронці вилучили частину викрадених коштів.

Серед потерпілих — 90-річна жінка, якій зателефонувала особа, що представилася сусідкою. Потім слухавку взяв чоловік, який видав себе за лікаря, заявивши, що пацієнтці терміново потрібна операція. Схвильована пенсіонерка зібрала 40 тисяч гривень і передала їх незнайомцю.

Того ж дня зловмисник ошукав 77-річного чоловіка, який отримав телефонний дзвінок від людини, що представилася його "дружиною". Той повідомив, що вчинила смертельну ДТП, і для вирішення питання з родичами загиблої потрібні 300 тисяч гривень. Потерпілий без вагань передав усю суму.

Затриманим виявився 31-річний чоловік з Одеси, раніше судимий. Слідчі повідомили йому про підозру за статтею 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі поліція розшукує інших можливих учасників цієї шахрайської схеми.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.