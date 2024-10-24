У Києві затримали шахрая, який за схемою «ваш родич у біді» ошукав пенсіонерів на 340 тисяч гривень

Поліція Києва викрила чоловіка, який за один день обдурив двох пенсіонерів на загальну суму 340 тисяч гривень, використовуючи схему «ваш родич у біді». Зловмисник, видаючи себе за довірену особу, приходив до жертв додому та забирати гроші нібито на допомогу їхнім родичам. Про це повідомили у поліції.
Оперативники карного розшуку спільно з колегами з Дніпровського управління поліції затримали фігуранта у Дніпрі, куди той втік після злочину. Під час затримання правоохоронці вилучили частину викрадених коштів.
Серед потерпілих — 90-річна жінка, якій зателефонувала особа, що представилася сусідкою. Потім слухавку взяв чоловік, який видав себе за лікаря, заявивши, що пацієнтці терміново потрібна операція. Схвильована пенсіонерка зібрала 40 тисяч гривень і передала їх незнайомцю.
Того ж дня зловмисник ошукав 77-річного чоловіка, який отримав телефонний дзвінок від людини, що представилася його "дружиною". Той повідомив, що вчинила смертельну ДТП, і для вирішення питання з родичами загиблої потрібні 300 тисяч гривень. Потерпілий без вагань передав усю суму.
Затриманим виявився 31-річний чоловік з Одеси, раніше судимий. Слідчі повідомили йому про підозру за статтею 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі поліція розшукує інших можливих учасників цієї шахрайської схеми.
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