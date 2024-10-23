У Тернополі пройшли слідчі дії стосовно керівника одного із ТЦК — подробиці

За даними ЗМІ, військовослужбовець отримав талони на 1000 літрів пального, а «в обмін за це він пообіцяв не мобілізовувати чоловіка».

Фото ілюстративне, джерело фото - dbr.gov.ua

Тернопільський обласний ТЦК СП повідомив, що 21 жовтня у центрі Тернополя, по вулиці Руська за участю працівників територіального управління ДБР та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону проводилися слідчі дії стосовно керівника одного із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

«В ході їх проведення у посадової особи було вилучено речові докази, які мають значення у розслідуванні справи.

Проводиться досудове розслідування», - заявили у ТЦК, але не повідомили подробиці.

За даним zaxid.net, в центрі Тернополі затримали керівника одного із районних територіальних центрів комплектування на отриманні хабаря. Видання, з посиланням на свої джерела, зазначає, що «військовослужбовець отримав талони на 1000 літрів пального. В обмін за це він пообіцяв не мобілізовувати чоловіка».

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