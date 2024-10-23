10 тисяч доларів за шлях до Молдови — на Одещині затримали організатора незаконного каналу перетину кордону

42-річний зловмисник допомагав чоловікам призовного віку за 10 тисяч доларів виїхати за кордон, організувавши їм так званий зелений коридор до Молдови.

На Одещині правоохоронці затримали організатора незаконного каналу перетину кордону. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Вказується, що ділок намагався домовитися з прикордонниками, аби ті надали інформацію про розміщення прикордонних нарядів. Це б дозволило йому перевести через держкордон групу чоловіків. Їх затримали, організатору каналу повідомили про підозру, а на «туристів» склали адміністративні протоколи.

42-річний мешканець області допомагав чоловікам призовного віку за 10 тисяч доларів виїхати за кордон, організувавши їм так званий зелений коридор до Молдови. Частину з цієї суми фігурант запропонував прикордоннику, аби той допоміг з інформацією про наряди.

21 жовтня оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції спільно з внутрішньою безпекою Державної прикордонної служби затримали ділка під час спроби переправити двох «клієнтів» через кордон.

Слідчі Роздільнянського відділу поліції повідомили затриманому організатору про підозру за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 161 000 гривень.

На двох порушників було складені протоколи за ч. 2 ст. 204-1 (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) кодексу України про адміністративні правопорушення.

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