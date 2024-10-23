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10 тисяч доларів за шлях до Молдови — на Одещині затримали організатора незаконного каналу перетину кордону

22:00, 23 жовтня 2024
42-річний зловмисник допомагав чоловікам призовного віку за 10 тисяч доларів виїхати за кордон, організувавши їм так званий зелений коридор до Молдови.
10 тисяч доларів за шлях до Молдови — на Одещині затримали організатора незаконного каналу перетину кордону
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На Одещині правоохоронці затримали організатора незаконного каналу перетину кордону. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Вказується, що ділок намагався домовитися з прикордонниками, аби ті надали інформацію про розміщення прикордонних нарядів. Це б дозволило йому перевести через держкордон групу чоловіків. Їх затримали, організатору каналу повідомили про підозру, а на «туристів» склали адміністративні протоколи. 

42-річний мешканець області допомагав чоловікам призовного віку за 10 тисяч доларів виїхати за кордон, організувавши їм так званий зелений коридор до Молдови. Частину з цієї суми фігурант запропонував прикордоннику, аби той допоміг з інформацією про наряди.

21 жовтня оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції спільно з внутрішньою безпекою Державної прикордонної служби затримали ділка під час спроби переправити двох «клієнтів» через кордон.

Слідчі Роздільнянського відділу поліції повідомили затриманому організатору про підозру за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 161 000 гривень.

На двох порушників було складені протоколи за ч. 2 ст. 204-1 (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) кодексу України про адміністративні правопорушення.

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