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10 тысяч долларов за путь в Молдову — в Одесской области задержали организатора незаконного канала пересечения границы

22:00, 23 октября 2024
42-летний злоумышленник помогал мужчинам призывного возраста за 10 тысяч долларов уехать за границу, организовав им так называемый зеленый коридор в Молдову.
10 тысяч долларов за путь в Молдову — в Одесской области задержали организатора незаконного канала пересечения границы
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В Одесской области правоохранители задержали организатора незаконного канала пересечения границы. Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Указывается, что делец пытался договориться с пограничниками, чтобы предоставили информацию о размещении пограничных нарядов. Это позволило бы ему перевести через госграницу группу мужчин. Их задержали, организатору канала сообщили о подозрении, а на «туристов» составили административные протоколы.

42-летний житель области помогал мужчинам призывного возраста за 10 тысяч долларов уехать за границу, организовав им так называемый зеленый коридор в Молдову. Часть этой суммы фигурант предложил пограничнику, чтобы тот помог с информацией о нарядах.

21 октября оперативники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции совместно с внутренней безопасностью Государственной пограничной службы задержали дельца при попытке переправить двух «клиентов» через границу.

Следователи Раздельнянского отдела полиции сообщили задержанному организатору о подозрении по ч. 1 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 161 000 гривен.

На двоих нарушителей были составлены протоколы по ч. 2 ст. 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Молдова пограничники Государственная пограничная служба военнообязанный

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