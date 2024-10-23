Для украинских военных увеличат закупки сезонных фруктов и овощей — Минобороны

Новые требования к закупке свежей фермерской продукции позволят поставлять в армию более качественную и здоровую пищу.

Для украинских военных с 2025 года увеличат закупки сезонных фруктов и овощей, в частности кабачков, томатов, картофеля, капусты, яблок. Об этом сообщает Министерство обороны.

Это стало возможным после того, как Минобороны увеличило сроки их закупки. Соответствующие изменения зафиксированы в обновленных «Периодах поставки и упаковки продуктов по Каталогу продуктов питания».

«Адаптируем наши закупочные процессы под условия войны. Новые требования к закупке свежей фермерской продукции позволят поставлять в армию более качественную и здоровую еду», – подчеркнул заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

Ожидается, что закупочное агентство Минобороны ДОТ начнет использовать обновленные правила с начала 2025 года.

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