Польша предлагает Германии лишить украинских беженцев соцвыплат как стимул «мужчинам – на фронт, а женщинам – восстанавливать налоговую базу»

Польша предлагает изменить социальную помощь для украинских беженцев, а средства перечислять Украине.

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Во время недавней встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил изменить механизм социальной помощи для украинских беженцев. Он считает, что средства, которые Германия тратит на социальные выплаты, лучше направлять непосредственно Украине.

В интервью польскому каналу TVP Info, которое цитирует Укринформ, Сикорский объяснил, что социальные выплаты для украинских беженцев, которые могут достигать €1200 в месяц, создают финансовый стимул оставаться в Германии.

«Я предложил ему, что социальные выплаты, которые получают украинские беженцы, которые могут составлять до €1200 в месяц, было бы лучше предоставлять непосредственно Украине. Нехорошо, что есть финансовый стимул быть в Германии вместо того, чтобы мужчины воевали на фронте, а женщины - восстанавливали налоговую базу», – отметил Сикорский.

Также министр прокомментировал отсутствие Польши на недавней встрече «четырех» (США, Германия, Великобритания, Франция) в Берлине, отметив, что Польша не является ядерной державой и не входит в G7 или G20, поэтому присутствие во всех форматах не является обязательным.

Сикорский также высказал мнения относительно отмены соглашения о функционировании генерального консульства россии в Познани, указав, что в случае продолжения диверсий со стороны россии, Польша может принять меры по высылке российского посла.

«Если бы мы выслали посла, они, конечно, сделали бы то же самое. До этого еще не дошло, но если диверсии продолжатся, то этого нельзя исключать», – подчеркнул он.

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