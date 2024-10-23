Польща пропонує Німеччині позбавити українських біженців соцвиплат як стимул «чоловікам – на фронт, а жінкам – відновлювати податкову базу»

Польща пропонує змінити соціальну допомогу для українських біженців, а кошти перераховувати Україні.

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Під час недавньої зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував змінити механізм соціальної допомоги для українських біженців. Він вважає, що кошти, які Німеччина витрачає на соціальні виплати, краще направляти безпосередньо Україні.

В інтерв'ю польському каналу TVP Info, яке цитує Укрінформ, Сікорський пояснив, що соціальні виплати для українських біженців, які можуть досягати €1200 на місяць, створюють фінансовий стимул залишатися в Німеччині.

«Я запропонував йому, що соціальні виплати, які отримують українські біженці, які можуть становити до €1200 на місяць, було би краще надавати безпосередньо Україні. Недобре, що є фінансовий стимул бути в Німеччині замість того, щоб чоловіки воювали на фронті, а жінки – відновлювали податкову базу», – зазначив Сікорський.

Також міністр прокоментував відсутність Польщі на нещодавній зустрічі «чотирьох» (США, Німеччина, Велика Британія, Франція) у Берліні, зазначивши, що Польща не є ядерною державою та не входить до G7 чи G20, тому присутність у всіх форматах не є обов’язковою.

Сікорський також висловив думки щодо скасування угоди про функціонування генерального консульства росії в Познані, вказавши, що у разі продовження диверсій з боку росії, Польща може вжити заходів щодо вислання російського посла.

«Якби ми вислали посла, вони, звичайно, зробили б те саме. До цього ще не дійшло, але якщо диверсії продовжаться, то цього не можна виключати», – підкреслив він.

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