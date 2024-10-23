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Для українських військових збільшать закупівлі сезонних фруктів та овочів — Міноборони

22:18, 23 жовтня 2024
Нові вимоги до закупівлі свіжої фермерської продукції дозволять постачати в армію якіснішу та здоровішу їжу.
Для українських військових збільшать закупівлі сезонних фруктів та овочів — Міноборони
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Для українських військових із 2025 року збільшать закупівлі сезонних фруктів та овочів, зокрема кабачків, томатів, картоплі, капусти, яблук тощо. Про це повідомляє Міністерство оборони.

Зазначається, що це стало можливим після того, як Міноборони збільшило терміни їх закупівлі. Відповідні зміни зафіксовані в оновлених «Періодах поставки та пакування продуктів за Каталогом продуктів харчування».

«Адаптовуємо наші закупівельні процеси під умови війни. Нові вимоги до закупівлі свіжої фермерської продукції дозволять постачати в армію якіснішу та здоровішу їжу», – підкреслив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Очікується, що закупівельна агенція Міноборони ДОТ розпочне використовувати оновлені правила з початку 2025 року.

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ЗСУ харчування продукти

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