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Андрій Гайченко: майбутнє судової експертизи формується у професійному діалозі

16:45, 7 липня 2026
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Заступник Міністра юстиції пояснив, чому експертиза випереджає законодавство.
Андрій Гайченко: майбутнє судової експертизи формується у професійному діалозі
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Майбутнє судової експертизи в Україні залежить від відкритого діалогу між правоохоронцями, адвокатами та судом. Заступник Міністра юстиції Андрій Гайченко на міжнародному форумі у Харкові представив стратегію адаптації галузі до викликів цифрової ери та воєнного часу.

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Сучасна система правосуддя в Україні стикається з викликами, які ще десятиліття тому здавалися футуристичними. Швидкість технологічного прогресу сьогодні настільки висока, що нормативне регулювання часто не встигає за реаліями експертної практики. 6 липня відбувся Міжнародний форум «Forensic Science Future 2026», який став майданчиком для стратегічного планування розвитку всієї правової системи держави.

Судова експертиза потребує оновлення законодавства та нових методик

Андрій Гайченко окреслив ключові напрями розвитку судово-експертної діяльності. Він наголосив, що система судової експертизи потребує адаптації до викликів воєнного часу та стрімкого розвитку цифрових технологій. За його переконанням, майбутнє судової експертизи формується виключно у професійному діалозі представників правоохоронних органів, адвокатури, судів та експертної спільноти.

Це означає відхід від закритої моделі роботи експертних установ. У сучасних умовах експертний висновок стає результатом синергії знань різних фахівців. Такий діалог дозволяє оперативно розв'язувати практичні питання, з якими щодня стикаються ті, хто призначає, проводить і оцінює експертизи в умовах постійних змін.

Андрій Гайченко звернув увагу на проблему: судова експертиза сьогодні розвивається значно швидше, ніж змінюється законодавство. Це створює певний правовий вакуум, який фахівці змушені заповнювати новими методиками та підходами в режимі реального часу.

Окрему увагу приділили фіксації воєнних злочинів. Зазначалося, що якісне документування руйнувань, загибелі людей та інших наслідків війни є основою для майбутніх судових процесів як в Україні, так і на міжнародному рівні. Саме експертні висновки мають стати одним із ключових доказів під час встановлення обставин воєнних злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Форум став майданчиком для демонстрації і конкретних досягнень. Презентовано сучасне лабораторне обладнання, яке дозволяє проводити дослідження на рівні найвищих міжнародних стандартів та представлено нові фахові наукові видання, що стануть основою для навчання майбутніх кадрів.

За підсумками учасники дійшли висновку, що судова експертиза дедалі більше перетворюється на високотехнологічний інструмент правосуддя, де ключову роль відіграють цифрові технології, сучасні методики досліджень та неупередженість експертів. Водночас ефективний розвиток цієї сфери потребує одночасного оновлення законодавства, технічної модернізації та поглиблення професійної співпраці між усіма учасниками системи правосуддя.

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