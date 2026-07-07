Андрей Гайченко: будущее судебной экспертизы формируется в профессиональном диалоге

Заместитель Министра юстиции объяснил, почему экспертиза опережает законодательство.

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Будущее судебной экспертизы в Украине зависит от открытого диалога между правоохранителями, адвокатами и судом. Заместитель Министра юстиции Андрей Гайченко на международном форуме в Харькове представил страницу адаптации отрасли к вызовам цифровой эры и военного времени.

Современная система правосудия в Украине сталкивается с вызовами, которые еще десятилетие назад казались футуристическими. Скорость технологического прогресса сегодня настолько высока, что нормативное регулирование часто не успевает за реалиями экспертной практики. 6 июля состоялся Международный форум «Forensic Science Future 2026», который стал площадкой для стратегического планирования развития всей правовой системы государства.

Судебная экспертиза требует обновления законодательства и новых методик

Андрей Гайченко очертил ключевые направления развития судебно-экспертной деятельности. Он подчеркнул, что система судебной экспертизы требует адаптации к вызовам военного времени и стремительного развития цифровых технологий. По его убеждению, будущее судебной экспертизы формируется исключительно в профессиональном диалоге представителей правоохранительных органов, адвокатуры, судов и экспертного сообщества.

Это означает отход от закрытой модели работы экспертных учреждений. В современных условиях экспертное заключение становится результатом синергии знаний разных специалистов. Такой диалог позволяет оперативно решать практические вопросы, с которыми ежедневно сталкиваются те, кто назначает, проводит и оценивает экспертизы в условиях постоянных изменений.

Андрей Гайченко обратил внимание на проблему: судебная экспертиза сегодня развивается значительно быстрее, чем меняется законодательство. Это создает определенный правовой вакуум, который специалисты вынуждены заполнять новыми методиками и подходами в режиме реального времени.

Отдельное внимание уделили фиксации военных преступлений. Отмечалось, что качественное документирование разрушений, гибели людей и других последствий войны является основой для будущих судебных процессов как в Украине, так и на международном уровне. Именно экспертные заключения должны стать одним из ключевых доказательств при установлении обстоятельства военных преступлений и привлечении виновных к ответственности.

Форум стал площадкой для демонстрации и конкретных достижений. Презентовано современное лабораторное оборудование, которое позволяет проводить исследования на уровне самых высоких международных стандартов, и представлены новые профессиональные научные издания, которые станут основой для обучения будущих кадров.

По итогам участники пришли к выводу, что судебная экспертиза все больше превращается в высокотехнологичный инструмент правосудия, где ключевую роль играют цифровые технологии, современные методики исследований и беспристрастность экспертов. В то же время эффективное развитие этой сферы требует одновременного обновления законодательства, технической модернизации и углубления профессионального сотрудничества между всеми участниками системы правосудия.

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