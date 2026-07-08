Верховный Суд разъяснил, когда нельзя лишить мать родительских прав даже при ее длительном пребывании за границей

Верховный Суд напомнил, что при разрешении семейных споров определяющим критерием являются наилучшие интересы ребенка.

Фото: magnific

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Верховный Суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций, которыми было отказано в удовлетворении иска о лишении матери родительских прав. Суд отметил, что такая мера является исключительной и применяется только при наличии доказанного сознательного и умышленного уклонения от исполнения родительских обязанностей. Соответствующее решение приняла коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда по делу № 331/1705/25.

Обстоятельства дела

Отец обратился в суд с иском о лишении матери родительских прав в отношении дочери. Он утверждал, что после расторжения брака ребенок проживает с ним, а мать не участвует в воспитании, не навещает дочь, не интересуется ее учебой и развитием. Кроме того, он ссылался на то, что ранее женщина была привлечена к административной ответственности по статье 184 КУоАП, а орган опеки и попечительства поддержал иск.

Во время рассмотрения дела было установлено, что дочь проживает с отцом, который обеспечивает ее содержание, лечение, обучение и принимает активное участие в ее жизни.

Также было установлено, что мать выехала в Германию из-за тяжелого материального положения. Ребенок сообщил суду, что ежедневно общается с матерью по видеосвязи, она интересуется ее учебой и делами, отправляла продукты, а сама девочка скучает по матери и хочет с ней встретиться.

Свидетели также подтвердили, что мать находится за границей, однако поддерживает телефонную связь с дочерью. Однако, орган опеки счел целесообразным лишить мать родительских прав, однако отметил, что не смог обследовать условия ее проживания, поскольку зарегистрированное место жительства находится на временно оккупированной территории, а фактическое место проживания установить не удалось.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска. Отец подал кассационную жалобу в Верховный Суд

Верховный Суд разъяснил, когда нельзя лишить родительских прав

Верховный Суд напомнил, что в соответствии с Конституцией Украины, Семейным кодексом Украины и Конвенцией о правах ребенка при разрешении семейных споров первоочередное внимание должно уделяться наилучшему обеспечению интересов ребенка.

Суд отметил, что перечень оснований для лишения родительских прав, предусмотренный статьей 164 Семейного кодекса Украины, является исчерпывающим. При этом уклонение от выполнения обязанностей по воспитанию ребенка может быть основанием для лишения родительских прав только при условии доказанности виновного поведения родителей, то есть сознательного пренебрежения своими обязанностями.

Коллегия судей подчеркнула, что лишение родительских прав является крайней мерой воздействия, которая применяется только после полного, всестороннего и объективного выяснения всех обстоятельств дела, в частности отношения матери или отца к ребенку. Такая мера допускается лишь тогда, когда изменить поведение родителей к лучшему невозможно, а обязанность доказать сознательное и умышленное уклонение от исполнения родительских обязанностей возлагается на истца.

Верховный Суд также обратил внимание на право ребенка быть выслушанным. В соответствии со статьей 6 Европейской конвенции об осуществлении прав детей и статьей 171 Семейного кодекса Украины ребенку должна быть предоставлена возможность высказать свое мнение при рассмотрении дела, которое его касается. Вместе с тем суд обязан оценивать высказанную ребенком позицию в совокупности со всеми доказательствами, поскольку сама по себе точка зрения ребенка не всегда соответствует его наилучшим интересам и может формироваться под влиянием внешних факторов.

В данном деле суд первой инстанции выслушал ребенка в присутствии психолога. Девочка сообщила, что не возражает против лишения матери родительских прав, однако одновременно отметила, что продолжает общаться с матерью, скучает по ней и хочет встретиться. Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций о том, что истец не доказал наличие исключительных оснований для лишения матери родительских прав, в частности сознательного и умышленного уклонения от исполнения ею родительских обязанностей. Суд учел, что ответчица не утратила интерес к участию в воспитании дочери, намерена поддерживать и восстанавливать отношения с ней, а ее проживание за границей объективно затрудняет непосредственное участие в воспитании.

Кроме того, Верховный Суд отметил, что заключение органа опеки и попечительства было недостаточно обоснованным, поскольку основывалось преимущественно на сведениях, предоставленных истцом.

Также коллегия судей подчеркнула, что сам по себе факт привлечения матери к административной ответственности по статье 184 КУоАП не является безусловным основанием для лишения ее родительских прав.

С учетом изложенного Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решения судов первой и апелляционной инстанций — без изменений.

Это решение показательно для подобных споров, поскольку подтверждает, что лишение родительских прав не может основываться на предположениях или отдельных негативных обстоятельствах без надлежащего подтверждения сознательного уклонения от исполнения родительских обязанностей.

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