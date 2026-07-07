Арест средств на счете: что можно тратить во время военного положения и как это оформить

Для использования средств необходимо обратиться к исполнителю с заявлением, после чего он принимает соответствующее постановление.

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В Министерстве юстиции объяснили, как работает механизм определения текущего счета должника для осуществления расходных операций при исполнении судебных решений.

В ведомстве напомнили, что принудительное исполнение решений осуществляется в соответствии с Законом Украины «Об исполнительном производстве». Одной из мер принудительного исполнения является обращение взыскания на средства и иное имущество должника, а арест имущества или средств применяется для обеспечения реального исполнения решения. Он может распространяться как на средства на счетах, так и на другие активы должника.

Какие гарантии предусматривает закон

В то же время законодательство устанавливает ряд гарантий для должников.

В частности, взыскание не может быть обращено на отдельные категории средств, среди которых некоторые социальные выплаты и пособия, в том числе пособие на лечение или единовременное пособие военнослужащим.

Кроме того, исполнитель обязан снять арест со средств на счете не позднее следующего рабочего дня после получения от финансового учреждения документов, подтверждающих, что на эти средства запрещено обращать взыскание.

Какие правила действуют во время военного положения

В Минюсте отметили, что в период военного положения физические лица-должники имеют право осуществлять расходные операции с текущего счета на сумму, которая в течение одного календарного месяца не превышает двух размеров минимальной заработной платы, установленной законом о Государственном бюджете Украины на 1 января текущего года. Также они могут уплачивать налоги и сборы без учета наложенного ареста.

Для этого должник должен подать исполнителю заявление в бумажной или электронной форме, указав номер счета и банк.

После этого исполнитель в течение двух рабочих дней выносит соответствующее постановление и направляет его в банк, а также другим исполнителям, если в отношении должника открыто несколько исполнительных производств.

Что отметил Верховный Суд

В Министерстве также обратили внимание на судебную практику. В частности, анализируя судебную практику (постановление Верховного Суда от 29.01.2025 № 279/809/24) следует отметить, что если банк не сообщил исполнителю, что счет, на котором находятся средства должника, является счетом со специальным режимом использования, — арест средств и их последующее списание нельзя считать противоправными.

Таким образом, установленный порядок ареста средств и определения текущего счета гарантирует исполнение судебных решений и в то же время дает возможность должникам осуществлять необходимые расходы и уплату налогов, не нарушая базовых социальных прав в период военного положения.

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