Арешт коштів на рахунку: що можна витрачати під час воєнного стану та як це оформити

Для користування коштами необхідно звернутися до виконавця із заявою, після чого він ухвалює відповідну постанову.

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У Міністерстві юстиції пояснили, як працює механізм визначення поточного рахунку боржника для здійснення видаткових операцій під час виконання судових рішень.

У відомстві нагадали, що примусове виконання рішень здійснюється відповідно до Закону України «Про виконавче провадження». Одним із заходів примусового виконання є звернення стягнення на кошти та інше майно боржника, а арешт майна або коштів застосовується для забезпечення реального виконання рішення. Він може поширюватися як на кошти на рахунках, так і на інші активи боржника.

Які гарантії передбачає закон

Водночас законодавство встановлює низку гарантій для боржників.

Зокрема, стягнення не може бути звернене на окремі категорії коштів, серед яких деякі соціальні виплати та допомоги, зокрема допомога на лікування або одноразова допомога військовослужбовцям.

Крім того, виконавець зобов'язаний зняти арешт із коштів на рахунку не пізніше наступного робочого дня після отримання від фінансової установи документів, які підтверджують, що на ці кошти заборонено звертати стягнення.

Які правила діють під час воєнного стану

У Мін'юсті зазначили, що в період воєнного стану фізичні особи-боржники мають право здійснювати видаткові операції з поточного рахунку на суму, яка протягом одного календарного місяця не перевищує двох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом про Державний бюджет України на 1 січня поточного року. Також вони можуть сплачувати податки та збори без урахування накладеного арешту.

Для цього боржник має подати виконавцю заяву у паперовій або електронній формі, вказавши номер рахунку та банк.

Після цього виконавець протягом двох робочих днів виносить відповідну постанову та надсилає її банку, а також іншим виконавцям, якщо щодо боржника відкрито кілька виконавчих проваджень.

Що зазначив Верховний Суд

У Міністерстві також звернули увагу на судову практику. Зокрема, Аналізуючи судову практику (постанова Верховного Суду від 29.01.2025 № 279/809/24) варто зазначити, що якщо банк не повідомив виконавця, що рахунок, на якому знаходяться кошти боржника, є рахунком зі спеціальним режимом використання, — арешт коштів та їх подальше списання не можна вважати протиправними.

Таким чином, встановлений порядок арешту коштів та визначення поточного рахунку гарантує виконання судових рішень і водночас дає можливість боржникам здійснювати необхідні видатки та сплату податків, не порушуючи базових соціальних прав у період воєнного стану.

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