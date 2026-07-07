Пенсія у зв’язку з втратою годувальника: хто може оформити виплати та скільки можна отримати

Головна умова - подати заяву протягом 12 місяців після смерті годувальника, інакше право на своєчасне призначення виплат може бути втрачено.

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Не кожен родич померлої людини автоматично має право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Для призначення виплат необхідно відповідати визначеним законом умовам.

Як повідомляє Пенсійний фонд України, отримати пенсію можуть лише певні категорії родичів. До них належать чоловік або дружина, а також батьки померлого, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку.

Також право на виплати мають діти до 18 років, діти старші цього віку з інвалідністю, встановленою до досягнення повноліття, а також діти, які навчаються на денній формі, — до 23 років. До цієї категорії належать і діти-сироти до 23 років.

Крім того, пенсію можуть призначити членам сім’ї людини, яка зникла безвісти, якщо вони перебували на її утриманні.

Право на виплати також мають чоловік, дружина, а за їх відсутності — один із батьків, брат, сестра, дідусь чи бабуся померлого, якщо вони не працюють та доглядають за його дитиною або дітьми до 8 років.

Розмір пенсії залежить від кількості непрацездатних членів сім’ї. Якщо отримувач один, йому нараховують 50% пенсії за віком померлого годувальника. Якщо таких осіб двоє або більше — виплата становить 100% такої пенсії та розподіляється між ними порівну.

У 2026 році встановлені мінімальні розміри виплат. Для одного непрацездатного члена сім’ї сума становить 2361 гривню, для двох — 2833,20 гривні, для трьох і більше — 3541,50 гривні.

Виплати здійснюють до моменту завершення непрацездатності одержувача. Для людей пенсійного віку пенсію призначають довічно.

Оформити пенсію можна особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України або онлайн — через вебпортал електронних послуг ПФУ чи портал «Дія».

Головною умовою є подання заяви протягом 12 місяців після смерті годувальника. У разі пропуску цього строку право на своєчасне призначення виплат може бути втрачено.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Житомирський окружний адміністративний суд задовольнив позов пенсіонера та зобов’язав Пенсійний фонд зберегти попередній розмір його пенсії, оскільки після перерахунку виплата стала меншою.

Суд визнав протиправною бездіяльність Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області щодо не збереження попереднього розміру пенсії при здійсненні перерахунку пенсії з 1 березня 2023 року та зобов’язав Головне управління Пенсійного фонду України в Житомирській області здійснити з 1 березня 2023 року перерахунок та виплату до наступного підвищення пенсії, обчисливши розмір пенсії 17918,38 гривень.