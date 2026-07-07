Загибель 14-річної спортсменки на санній трасі: до суду передали справу директора спортшколи

За даними слідства, керівник дитячо-юнацької спортивної школи не забезпечив безпечну експлуатацію аварійної санної траси, де під час тренування загинула 14-річна дівчина.

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Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора дитячо-юнацької спортивної школи, який відповідав за безпечну експлуатацію санної траси. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За версією слідства, директор був відповідальним за технічний стан спортивної споруди, її ремонт і безпечне використання. Водночас санна траса була зношена приблизно на 80%: бетонні опори та дерев’яний настил перебували в аварійному стані.

Попри це, як стверджує слідство, керівник не організував технічне обстеження об’єкта та не ініціював проведення капітального ремонту.

Крім того, знаючи про небезпечний стан траси, у січні 2023 року він уклав договір про передачу її в оренду для проведення тренувань.

У травні 2023 року під час тренування на цій санній трасі загинула 14-річна спортсменка.

За інформацією прокуратури, висновки проведених експертиз підтвердили причинно-наслідковий зв’язок між технічним станом споруди та загибеллю дитини.

Дії директора кваліфіковано за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

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