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Безготівковий розрахунок за нерухомість: що потрібно врахувати перед угодою

22:18, 7 липня 2026
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Які ризики варто врахувати перед купівлею нерухомості без готівки.
Безготівковий розрахунок за нерухомість: що потрібно врахувати перед угодою
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Перед купівлею нерухомості з безготівковим розрахунком сторонам варто заздалегідь підготуватися, щоб уникнути затримок під час укладення договору та проведення платежів.

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Зокрема, перед угодою рекомендується:

  • підготувати повний пакет документів на об’єкт нерухомості;
  • перевірити право власності та технічну документацію;
  • відкрити або перевірити актуальність банківських рахунків;
  • уточнити в банку можливі вимоги щодо підтвердження походження коштів;
  • узгодити з нотаріусом безпечний спосіб проведення розрахунку.

Фахівці наголошують, що існує кілька варіантів безготівкового розрахунку при купівлі нерухомості: звичайний банківський переказ, депозитний рахунок нотаріуса, акредитив або ескроу-рахунок. Водночас найпростіший спосіб не завжди є найнадійнішим, оскільки банки можуть зупиняти великі транзакції для фінансового моніторингу.

Щоб уникнути ризиків і затримок, усі деталі розрахунку варто заздалегідь обговорити з банком і нотаріусом ще до підписання договору купівлі-продажу.

Також ми зазначали, що отримання ключів від нової квартири — це не тільки радісна подія,  а й початок складного юридичного марафону, особливо для тих, хто купував не квадратні метри, а право вимоги до забудовника. Для більшості українців купівля квартири в новобудові відбувається не через прямий договір купівлі-продажу нерухомості, а через складні інвестиційні механізми такі як фонди фінансування будівництва, купівля майнових прав або договори купівлі-продажу права вимоги. Юридично покупець купує право очікування на об’єкт у майбутньому.

Як правильно зайти в пусту квартиру, зафіксувати недоліки та перетворити договір про інвестування на реальний витяг з реєстру прав власності – у матеріалі.

Крім того, ми розповідали, що в Україні оподаткування доходів від оренди житла регулюється Податковим кодексом. Водночас на практиці цей сегмент ринку традиційно має високий рівень тінізації, і значна частина договорів оренди не декларується. Проте для, тих правовідносин, які оформлюються офіційно, закон встановлює чіткий механізм сплати податків і розподіл відповідальності між сторонами.

Питання у тому хто саме має сплачувати податки орендар чи орендодавець розбирала «Судово-юридична газета».

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гроші нотаріус нерухомість банк

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