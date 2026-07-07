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Безналичный расчет за недвижимость: что нужно учесть перед сделкой

22:18, 7 июля 2026
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Какие риски следует учесть перед покупкой недвижимости без наличных денег.
Безналичный расчет за недвижимость: что нужно учесть перед сделкой
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Перед покупкой недвижимости с безналичным расчетом сторонам стоит заранее подготовиться, чтобы избежать задержек при заключении договора и проведении платежей.

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В частности, перед сделкой рекомендуется:

  • подготовить полный пакет документов на объект недвижимости;
  • проверить право собственности и техническую документацию;
  • открыть или проверить актуальность банковских счетов;
  • уточнить в банке возможные требования относительно подтверждения происхождения средств;
  • согласовать с нотариусом безопасный способ проведения расчетов.

Специалисты отмечают, что существует несколько вариантов безналичного расчета при покупке недвижимости: обычный банковский перевод, депозитный счет нотариуса, аккредитив или эскроу-счет. В то же время самый простой способ не всегда является самым надежным, поскольку банки могут приостанавливать крупные транзакции для финансового мониторинга.

Чтобы избежать рисков и задержек, все детали расчетов стоит заранее обсудить с банком и нотариусом еще до подписания договора купли-продажи.

Также мы отмечали, что получение ключей от новой квартиры — это не только радостное событие, но и начало сложного юридического марафона, особенно для тех, кто покупал не квадратные метры, а право требования к застройщику. Для большинства украинцев покупка квартиры в новостройке происходит не через прямой договор купли-продажи недвижимости, а через сложные инвестиционные механизмы, такие как фонды финансирования строительства, покупка имущественных прав или договоры купли-продажи права требования. Юридически покупатель приобретает право ожидания объекта в будущем.

Как правильно зайти в пустую квартиру, зафиксировать недостатки и превратить договор об инвестировании в реальную выписку из реестра прав собственности — в материале.

Кроме того, мы рассказывали, что в Украине налогообложение доходов от аренды жилья регулируется Налоговым кодексом. В то же время на практике этот сегмент рынка традиционно имеет высокий уровень тенизации, и значительная часть договоров аренды не декларируется. Однако для тех правоотношений, которые оформляются официально, закон устанавливает четкий механизм уплаты налогов и распределение ответственности между сторонами.

Вопрос о том, кто именно должен уплачивать налоги — арендатор или арендодатель, разбирала «Судебно-юридическая газета».

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