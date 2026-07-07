Безналичный расчет за недвижимость: что нужно учесть перед сделкой

Какие риски следует учесть перед покупкой недвижимости без наличных денег.

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Перед покупкой недвижимости с безналичным расчетом сторонам стоит заранее подготовиться, чтобы избежать задержек при заключении договора и проведении платежей.

В частности, перед сделкой рекомендуется:

подготовить полный пакет документов на объект недвижимости;

проверить право собственности и техническую документацию;

открыть или проверить актуальность банковских счетов;

уточнить в банке возможные требования относительно подтверждения происхождения средств;

согласовать с нотариусом безопасный способ проведения расчетов.

Специалисты отмечают, что существует несколько вариантов безналичного расчета при покупке недвижимости: обычный банковский перевод, депозитный счет нотариуса, аккредитив или эскроу-счет. В то же время самый простой способ не всегда является самым надежным, поскольку банки могут приостанавливать крупные транзакции для финансового мониторинга.

Чтобы избежать рисков и задержек, все детали расчетов стоит заранее обсудить с банком и нотариусом еще до подписания договора купли-продажи.

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Кроме того, мы рассказывали, что в Украине налогообложение доходов от аренды жилья регулируется Налоговым кодексом. В то же время на практике этот сегмент рынка традиционно имеет высокий уровень тенизации, и значительная часть договоров аренды не декларируется. Однако для тех правоотношений, которые оформляются официально, закон устанавливает четкий механизм уплаты налогов и распределение ответственности между сторонами.

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