ВРП підтримала чотирьох із п’яти кандидатів на посади суддів ВАКС: що про них відомо

Нові судді для Вищого антикорупційного суду: кого підтримала ВРП.

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Вища рада правосуддя розглянула кандидатури та ухвалила рішення внести подання Президенту України про призначення чотирьох із пʼяти кандидатів на посади суддів у Вищому антикорупційному суді.

Зокрема, ВРП розглянула рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо таких кандидатів:

Дениса Коваленка

Олега Хамходери

Віктора Антипенка

Євгена Діденка

Миколи Піки

За результатами розгляду Вища рада правосуддя ухвалила рішення внести подання Президенту України про призначення лише чотирьох із п'яти кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду.

Деталі розгляду кандидатури Дениса Коваленка

Денис Коваленко має понад 13 років суддівського стажу. Призначений суддею Рубіжанського міського суду Луганської області у 2013 році, з червня 2022 року відряджений до Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області. До призначення працював секретарем судового засідання в апеляційному суді Харківської області та в юридичному управлінні банку. Також здійснює викладацьку діяльність на сумісництві.

Під час співбесіди члени ВРП приділяли значну увагу його практиці розгляду адміністративних матеріалів за ст. 130 КУпАП. Зокрема, йшлося про шість справ, у яких суддя Коваленко, встановивши факт керування транспортним засобом у стані сп’яніння, відмовився застосовувати повну санкцію (штраф + позбавлення права керування). У рішеннях він посилався на принцип верховенства права (ст. 8 Конституції України), індивідуалізацію юридичної відповідальності та пропорційність покарання. За його словами , для професійних водіїв (наприклад, працівника хлібокомбінату) повне позбавлення прав стало б надмірним тягарем і фактично унеможливило б заробіток на життя.

Члени ВРП ставили гострі питання: чи не порушує такий підхід принцип законності, чи не створює прецедент «вільного тлумачення» норм, і чи зможе кандидат у ВАКС аналогічно відступати від санкцій Кримінального кодексу в корупційних справах. Також обговорювалися справищодо визначення місця проживання дитини та позбавлення батьківських прав (понад 10–13 таких справ у провадженні).

Після тривалої та досить напруженої дискусії Вища рада правосуддя оголосила перерву. Наразі рішення щодо внесення подання по Денису Коваленку не прийнято.

Деталі розгляду кандидатури Олега Хамходери

Олег Хамходера — кандидат юридичних наук, доцент. Закінчив Національний університет «Одеська юридична академія», захистив дисертацію з адміністративного права. Має досвід адвокатської діяльності, викладацької роботи (зокрема предметів антикорупційного спрямування). З 2022 року проходить військову службу в ЗСУ.

Під час співбесіди детально обговорювалися:

Науковий та викладацький досвід у сфері протидії корупції.

Дисциплінарне стягнення (догана) під час конкурсу за порушення порядку вибуття з військової частини для участі в іспиті ВККС (кандидат визнав непорозуміння, але не оскаржував наказ).

Участь у парламентських виборах 2019 року як довірена особа кандидата (юридичний супровід, безоплатно, на професійний інтерес).

Члени ВРП отримали додаткові документи щодо дисциплінарного стягнення. Після перерви доповідач зазначив про відсутність підстав для сумнівів у доброчесності.

Деталі розгляду кандидатури Віктора Антипенка

Віктор Антипенко призначений суддею Рокитнянського районного суду Київської області у 2024 році. Має досвід адвокатської діяльності. Пройшов кваліфікаційне оцінювання та посів 13-ту позицію в рейтингу.

Під час розгляду акцент робився на набутому досвіді роботи в судовій системі (спеціалізація на справах неповнолітніх, слідчий суддя), кримінальних провадженнях, кількості вироків та оскаржень. Кандидат розповів про розроблені власні шаблони процесуальних документів та моделі співпраці з апаратом суду, що дозволяють оптимізувати роботу.

Питання стосувалися мотивації переходу до ВАКС та показників ефективності (бажання, щоб рішення не оскаржувалися).

Деталі розгляду кандидатури Євгена Діденка

Євген Діденко — суддя Приазовського районного суду Запорізької області (з 2013 року, безстроково з 2020-го), відряджений до Оболонського районного суду Києва. Має науковий ступінь доктора філософії.

Обговорювалися:

Уроки справедливості для дітей (програма Асоціації суддівського самоврядування).

Декларування свідоцтва про право на адвокатську діяльність дружини (кандидат пояснив, що вона не здійснювала таку діяльність).

Мотивація переходу до ВАКС (кар’єрне та професійне зростання, спеціалізація).

ВРП не виявила підстав для сумнівів у доброчесності кандидата.

Деталі розгляду кандидатури Миколи Піки

Микола Піка має досвід адвокатської діяльності, військової служби. Учасник конкурсу до ВАКС.

Під час співбесіди обговорювалися три дисциплінарні скарги (як адвоката) — на дії у справах клієнтів та протилежної сторони (скарги не призвели до відкриття проваджень). Також — оскарження рішення ВККС щодо недопуску до наступного етапу конкурсу через середній бал.

Кандидат надав пояснення щодо всіх обставин. ВРП підтримала його кандидатуру.

Рішення ВРП

Вища рада правосуддя майже одноголосно підтримала чотири кандидатури та вирішила направити відповідні подання Президенту України.

Нагадаємо, що на минулому засіданні Вища рада правосуддя також рекомендувала призначити п’ятьох нових суддів до ВАКС.

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