Чи можна скористатися рекрутингом після отримання повістки

Будь-яку повістку не можна ігнорувати - громадяни зобов'язані бути в ТЦК і СП у зазначений термін.

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Отримання повістки для уточнення облікових даних не позбавляє військовозобов’язаних права самостійно обрати місце служби через рекрутинг. Як пояснили у ЗСУ, серед українців досі існує міф, що після отримання повістки можливість самостійно ухвалювати рішення щодо служби зникає. Через це люди, які готові служити, часто відкладають звернення до рекрутерів.

Повістка для уточнення даних не позбавляє людину права скористатися рекрутингом. Навіть з такою повісткою людина може звернутися до рекрутингового центру, підібрати вакансію, знайти місце в конкретній бригаді і рухатися далі. Це стосується саме повісток для уточнення облікових даних.

Якщо людина вже пройшла військово-лікарську комісію та отримала «бойову повістку» — мобілізаційне розпорядження для відправлення у військову частину, скористатися рекрутингом вона вже не зможе.

Також у ЗСУ наголосили, що будь-яку повістку не можна ігнорувати. Громадяни мають з’явитися до ТЦК та СП у зазначений термін.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів України схвалив законопроект Міністерства оборони, який оптимізує роботу центрів рекрутингу Збройних Сил шляхом зняття з них функцій персонального військового обліку громадян. За даними Міноборони, мета документа — чітко визначити органи, відповідальні за ведення військового обліку, та уникнути дублювання функцій.