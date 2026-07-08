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Чи можна скористатися рекрутингом після отримання повістки

19:51, 8 липня 2026
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Будь-яку повістку не можна ігнорувати - громадяни зобов'язані бути в ТЦК і СП у зазначений термін.
Чи можна скористатися рекрутингом після отримання повістки
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Отримання повістки для уточнення облікових даних не позбавляє військовозобов’язаних права самостійно обрати місце служби через рекрутинг. Як пояснили у ЗСУ, серед українців досі існує міф, що після отримання повістки можливість самостійно ухвалювати рішення щодо служби зникає. Через це люди, які готові служити, часто відкладають звернення до рекрутерів.

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Повістка для уточнення даних не позбавляє людину права скористатися рекрутингом. Навіть з такою повісткою людина може звернутися до рекрутингового центру, підібрати вакансію, знайти місце в конкретній бригаді і рухатися далі. Це стосується саме повісток для уточнення облікових даних.

Якщо людина вже пройшла військово-лікарську комісію та отримала «бойову повістку» — мобілізаційне розпорядження для відправлення у військову частину, скористатися рекрутингом вона вже не зможе.

Також у ЗСУ наголосили, що будь-яку повістку не можна ігнорувати. Громадяни мають з’явитися до ТЦК та СП у зазначений термін.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів України схвалив законопроект Міністерства оборони, який оптимізує роботу центрів рекрутингу Збройних Сил шляхом зняття з них функцій персонального військового обліку громадян. За даними Міноборони, мета документа — чітко визначити органи, відповідальні за ведення військового обліку, та уникнути дублювання функцій. 

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військові війна повістка воєнний стан ТЦК мобілізація ВЛК

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