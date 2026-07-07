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Повернення до цивільного життя: де ветеранам знайти безкоштовну психологічну підтримку

21:09, 7 липня 2026
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У Реєстрі представлені фахівці, які відповідають кваліфікаційним вимогам і мають необхідні дозволи на практику.
Повернення до цивільного життя: де ветеранам знайти безкоштовну психологічну підтримку
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Для ветеранів, ветеранок та інших визначених категорій громадян діє Реєстр надавачів послуг із психологічної допомоги, де можна обрати фахівця або заклад та отримати підтримку безоплатно. Як пише Київський обласний ТЦК та СП, психологічна підтримка є однією з базових потреб під час повернення до цивільного життя. Саме тому у Реєстрі зібрані перевірені спеціалісти та організації, які мають досвід роботи з ветеранами, ветеранками та їхніми родинами.

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Обрати можна фахівця у своєму місті або скористатися дистанційними консультаціями — залежно від потреб людини.

Скористатися послугами можуть:

  • ветерани та ветеранки;
  • військовослужбовці, які звільняються або вже звільнені зі служби;
  • люди з особливими заслугами перед Україною та їхні родини;
  • постраждалі учасники Революції Гідності;
  • члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;
  • члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;
  • військовослужбовці та їхні родини — під час дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення.

У Реєстрі представлені фахівці, які відповідають кваліфікаційним вимогам та мають необхідні дозволи на практику. За потреби з людиною можуть працювати психологи, психотерапевти, психіатри або мультидисциплінарні команди.

Психологічна допомога доступна у кількох форматах:

  • під час стаціонарного лікування;
  • амбулаторно;
  • дистанційно.

Усі консультації є безоплатними. Їхню вартість компенсує Міністерство у справах ветеранів України безпосередньо надавачам послуг.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», ветерани та ветеранки, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть отримати до 95 тис. грн цільової підтримки. Прийом заяв уже стартував.

Передбачено 26 видів побутової техніки на вибір, які допоможуть зробити повсякденне життя більш автономним і зручним. До переліку входять спеціалізовані адаптаційні гаджети, зокрема смартфони з функцією озвучування екрана, адаптивна побутова техніка та спеціальні навігаційні системи.

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військові ветерани війна воєнний стан

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