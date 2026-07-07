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Возвращение к гражданской жизни: где ветеранам найти бесплатную психологическую поддержку

21:09, 7 июля 2026
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В Реестре представлены специалисты, отвечающие квалификационным требованиям и имеющие необходимые разрешения на практику.
Возвращение к гражданской жизни: где ветеранам найти бесплатную психологическую поддержку
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Для ветеранов, ветеранок и других определенных категорий граждан действует Реестр предоставителей услуг по психологической помощи, где можно выбрать специалиста или учреждение и получить поддержку бесплатно. Как сообщает Киевский областной ТЦК и СП, психологическая поддержка является одной из базовых потребностей во время возвращения к гражданской жизни. Именно поэтому в Реестре собраны проверенные специалисты и организации, которые имеют опыт работы с ветеранами, ветеранками и их семьями.

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Выбрать можно специалиста в своем городе или воспользоваться дистанционными консультациями — в зависимости от потребностей человека.

Воспользоваться услугами могут:

  • ветераны и ветеранки;
  • военнослужащие, которые увольняются или уже уволены со службы;
  • лица с особыми заслугами перед Украиной и члены их семей;
  • пострадавшие участники Революции Достоинства;
  • члены семей погибших (умерших) ветеранов войны;
  • члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;
  • военнослужащие и члены их семей — во время действия военного положения и в течение трех месяцев после его завершения.

В Реестре представлены специалисты, которые соответствуют квалификационным требованиям и имеют необходимые разрешения на осуществление практики. При необходимости с человеком могут работать психологи, психотерапевты, психиатры или мультидисциплинарные команды.

Психологическая помощь доступна в нескольких форматах:

  • во время стационарного лечения;
  • амбулаторно;
  • дистанционно.

Все консультации являются бесплатными. Их стоимость компенсирует Министерство по делам ветеранов Украины непосредственно поставщикам услуг.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», ветераны и ветеранки, которые полностью или частично потеряли зрение во время защиты Украины, могут получить до 95 тысяч гривен целевой поддержки. Прием заявлений уже начался.

Предусмотрено 26 видов бытовой техники на выбор, которые помогут сделать повседневную жизнь более автономной и удобной. В перечень входят специализированные адаптационные устройства, в частности смартфоны с функцией озвучивания экрана, адаптивная бытовая техника и специальные навигационные системы.

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