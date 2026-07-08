Можно ли воспользоваться рекрутингом после получения повестки

Любую повестку нельзя игнорировать – граждане обязаны быть в ТЦК и СП в указанный срок.

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Получение повестки для уточнения учетных данных не лишает военнообязанных права самостоятельно выбрать место службы через рекрутинг. Как объяснили в ВСУ, среди украинцев до сих пор существует миф, что после получения повестки возможность самостоятельно принимать решения относительно службы исчезает. Из-за этого люди, которые готовы служить, часто откладывают обращение к рекрутерам.

Повестка для уточнения данных не лишает человека права воспользоваться рекрутингом. Даже с такой повесткой человек может обратиться в рекрутинговый центр, подобрать вакансию, найти место в конкретной бригаде и двигаться дальше. Это касается именно повесток для уточнения учетных данных.

Если человек уже прошел военно-врачебную комиссию и получил «боевую повестку» — мобилизационное распоряжение для отправки в воинскую часть, воспользоваться рекрутингом он уже не сможет.

Также в ВСУ подчеркнули, что любую повестку нельзя игнорировать. Граждане должны явиться в ТЦК и СП в указанный срок.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров Украины одобрил законопроект Министерства обороны, который оптимизирует работу центров рекрутинга Вооруженных сил путем снятия с них функций персонального воинского учета граждан. По данным Минобороны, цель документа — четко определить органы, ответственные за ведение воинского учета, и избежать дублирования функций.