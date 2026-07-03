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ВРП рекомендувала призначити п’ятьох нових суддів до ВАКС: що про них відомо

09:00, 3 липня 2026
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ВРП розглянула кандидатури та внесе п’ять подань Президенту України про призначення суддів ВАКС.
ВРП рекомендувала призначити п’ятьох нових суддів до ВАКС: що про них відомо
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Вища рада правосуддя (ВРП) на своєму засіданні розглянула матеріали щодо внесення подань Президенту України про призначення суддів на посади у Вищому антикорупційному суді.

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Як вже писала «Судово-юридична газета», Вища кваліфікаційна комісія суддів України надала рекомендації для призначення на посади суддів ВАКС.

Зокрема, ВРП розглянула наступних кандидатів:

  • Віталій Корягін
  • Владислав Кухта
  • Ірина Тесленко
  • Оксана Гуцал
  • Олександр Дудченко

За результатами розгляду Вища рада правосуддя ухвалила рішення внести п’ять подань Президенту України про призначення зазначених кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду.

Деталі розгляду кандидатури Віталія Корягіна

Віталій Корягін має понад 16 років суддівського стажу. Під час співбесіди члени ВРП запитували про мотивацію переходу до ВАКС. Кандидат пояснив, що йому подобається розглядати складні справи, а корупційні кримінальні провадження є одними з найскладніших. Він має досвід роботи слідчим суддею понад 10 років.

Також обговорювалися виклики при розгляді справ щодо топ-посадовців та готовність до політичного і медійного тиску. Віталій Корягін зазначив, що за 16 років роботи вже навчився протистояти тиску і зберігати стриманість та розсудливість при ухваленні рішень.

Деталі розгляду кандидатури Владислава Кухти

Владислав Кухта має понад 17 років суддівського стажу. Під час розгляду члени ВРП запитували про мотивацію участі в конкурсі, досвід розгляду складних справ (зокрема воєнних злочинів і державних зрад) та дисциплінарне стягнення за самовідвід у резонансній кримінальній справі.

Кандидат пояснив, що прагне спеціалізації, оскільки зараз розглядає всі категорії справ. Щодо самовідводу визнав, що підстава була, але частково мотивом була втома, і зробив відповідні висновки. Також обговорювалося триразове обрання головою суду в невеликому колективі та зміна рішення ВККС щодо посад в апеляційній палаті.

Деталі розгляду кандидатури Ірини Тесленко

Ірина Тесленко має понад 9 років суддівського стажу та науковий ступінь доктора філософії. Під час співбесіди члени ВРП запитували про поїздки до Російської Федерації у 2014–2016 роках (для забрання ліків батькам), участь в конкурсі на апеляційну інстанцію та оскарження рішення ВККС, а також про фінансову доброчесність (купівля-продаж автомобілів) і велику кількість дисциплінарних скарг.

Кандидатка пояснила обставини поїздок, зазначила, що після призначення суддею не відвідувала РФ та окуповані території, і надала пояснення щодо всіх питань. Також обговорювався її досвід роботи слідчим суддею та допомога колегам у завантажених судах. 

Деталі розгляду кандидатури Оксани Гуцал

Оксана Гуцал працює суддею Оріхівського районного суду Запорізької області з 2016 року. Під час розгляду члени ВРП запитували про досвід розгляду корупційних справ, строки розгляду адміністративних матеріалів за ст. 130 КУпАП та обставини щоденних поїздок на роботу до Оріхова після початку повномасштабного вторгнення.

Кандидатка пояснила, що в її провадженні була лише одна кримінальна корупційна справа, а також адміністративні матеріали. Щодо строків зазначила, що частина справ надходила з порушенням строків, а закриття деяких справ було пов’язане з об’єктивними причинами (неявка учасників тощо). 

Деталі розгляду кандидатури Олександра Дудченка

Олександр Дудченко, кандидат юридичних наук, доцент, має значний науковий стаж. Під час співбесіди члени ВРП запитували про дисциплінарні стягнення як адвоката (за несплату щорічних внесків), хоча практичною адвокатською діяльністю він не займався, а також про досвід адміністративної роботи в університеті.

Кандидат пояснив, що не займався адвокатською практикою через наукову діяльність і не відстежував зміни законодавства. Він підкреслив сильну мотивацію, готовність вчитися та наполегливість у підготовці до посади судді ВАКС.

Рішення ВРП

Вища рада правосуддя майже одноголосно підтримала зазначені вище кандидатури та вирішила внести Президенту України подання про їх призначення на посади суддів Вищого антикорупційного суду.

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суддя ВАКС призначення ВРП

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