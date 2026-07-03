ВСП рекомендовал назначить пяти новых судей в ВАКС: что о них известно

ВСП рассмотрел кандидатуры и внесет пять представлений Президенту Украины о назначении судей ВАКС.

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Высший совет правосудия на своем заседании рассмотрел материалы относительно внесения представлений Президенту Украины о назначении судей на должности в Высшем антикоррупционном суде.

Как уже писала «Судебно-юридическая газета», Высшая квалификационная комиссия судей Украины предоставила рекомендации для назначения на должности судей ВАКС.

В частности, ВСП рассмотрел следующих кандидатов:

Виталий Корягин

Владислав Кухта

Ирина Тесленко

Оксана Гуцал

Александр Дудченко

По результатам рассмотрения Высший совет правосудия принял решение внести пять представлений Президенту Украины о назначении указанных кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда.

Детали рассмотрения кандидатуры Виталия Корягина

Виталий Корягин имеет более 16 лет судейского стажа. Во время собеседования члены ВСП спрашивали о мотивации перехода в ВАКС. Кандидат объяснил, что ему нравится рассматривать сложные дела, а коррупционные уголовные производства относятся к одним из самых сложных. У него есть опыт работы следственным судьей более 10 лет.

Также обсуждались вызовы при рассмотрении дел в отношении топ-чиновников и готовность к политическому и медийному давлению. Виталий Корягин отметил, что за 16 лет работы уже научился противостоять давлению и сохранять сдержанность и рассудительность при принятии решений.

Детали рассмотрения кандидатуры Владислава Кухты

Владислав Кухта имеет более 17 лет судейского стажа. Во время рассмотрения члены ВСП спрашивали о мотивации участия в конкурсе, опыте рассмотрения сложных дел (в частности, военных преступлений и государственной измены), а также о дисциплинарном взыскании за самоотвод в резонансном уголовном деле.

Кандидат объяснил, что стремится к специализации, поскольку сейчас рассматривает все категории дел. Что касается самоотвода, он признал, что основание было, но частично мотивом стала усталость, и сделал соответствующие выводы. Также обсуждалось трехкратное избрание главой суда в небольшом коллективе и изменение решения ВККС относительно должностей в апелляционной палате.

Детали рассмотрения кандидатуры Ирины Тесленко

Ирина Тесленко имеет более 9 лет судейского стажа и научную степень доктора философии. Во время собеседования члены ВСП спрашивали о поездках в Российскую Федерацию в 2014–2016 годах (для забора лекарств родителям), участии в конкурсе на апелляционную инстанцию и обжаловании решения ВККС, а также о финансовой добропорядочности (купля-продажа автомобилей) и большом количестве дисциплинарных жалоб.

Кандидатка объяснила обстоятельства поездок, отметила, что после назначения судьей не посещала РФ и оккупированные территории, и дала пояснения по всем вопросам. Также обсуждался ее опыт работы следственным судьей и помощь коллегам в загруженных судах.

Детали рассмотрения кандидатуры Оксаны Гуцал

Оксана Гуцал работает судьей Ореховского районного суда Запорожской области с 2016 года. Во время рассмотрения члены ВСП спрашивали об опыте рассмотрения коррупционных дел, сроках рассмотрения административных материалов по ст. 130 КУпАП и обстоятельствах ежедневных поездок на работу в Орехов после начала полномасштабного вторжения.

Кандидатка объяснила, что в ее производстве было лишь одно уголовное коррупционное дело, а также административные материалы. Относительно сроков отметила, что часть дел поступала с нарушением сроков, а закрытие некоторых дел было связано с объективными причинами (неявка участников и т. д.).

Детали рассмотрения кандидатуры Александра Дудченко

Александр Дудченко, кандидат юридических наук, доцент, имеет значительный научный стаж. Во время собеседования члены ВСП спрашивали о дисциплинарных взысканиях в период адвокатской деятельности (за неуплату ежегодных взносов), хотя практической адвокатской деятельностью он не занимался, а также об опыте административной работы в университете.

Кандидат объяснил, что не занимался адвокатской практикой из-за научной деятельности и не отслеживал изменения законодательства. Он подчеркнул сильную мотивацию, готовность учиться и настойчивость в подготовке к должности судьи ВАКС.

Решение ВСП

Высший совет правосудия почти единогласно поддержал указанные выше кандидатуры и решил внести Президенту Украины представления об их назначении на должности судей Высшего антикоррупционного суда.

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