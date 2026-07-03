Мобилизованный добился через суд увольнения со службы для ухода за матерью с инвалидностью II группы

Суд признал, что воинская часть безосновательно отказала в увольнении по семейным обстоятельствам, сославшись на внучку, проживающую за границей.

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Черниговский окружной административный суд удовлетворил иск военнослужащего к воинской части, признав противоправным отказ в его увольнении с военной службы по призыву во время мобилизации в условиях военного положения по семейным обстоятельствам.

Обстоятельства дела

Военнослужащий обратился в Черниговский окружной административный суд с иском к воинской части, в котором просил:

признать противоправными действия воинской части по отказу в увольнении с военной службы по призыву во время мобилизации в условиях военного положения на основании подпункта «г» пункта 2 части четвертой статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе»;

обязать воинскую часть принять решение об увольнении с военной службы по призыву во время мобилизации в условиях военного положения на основании подпункта «г» пункта 2 части четвертой статьи 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

Истец обосновал свои требования тем, что подал заявление об увольнении в связи с необходимостью осуществлять постоянный уход за матерью, которая является инвалидом II группы и нуждается в постоянном постороннем уходе. К рапорту был приложен пакет документов, в частности заключение о необходимости постоянного постороннего ухода и выписка из решения экспертной группы по оценке повседневного функционирования человека, которым матери установлена II группа инвалидности.

Почему воинская часть отказала

Воинская часть отказала в удовлетворении рапорта, сославшись на отсутствие законных оснований для увольнения, в частности на наличие у матери истца членов семьи, которые могут осуществлять постоянный уход.

Судом установлено, что согласно акту проверки семейного положения военнослужащего выявлено, что родственник первой степени родства (отец) умер, а внучка истца проживает в Польше на основании вида на жительство и договора аренды недвижимости.

Какое решение принял суд

Черниговский окружной административный суд рассмотрел дело № 620/4282/26 по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон и вынес решение удовлетворить административный иск в полном объеме.

Суд признал противоправными действия воинской части, связанные с отказом в увольнении истца с военной службы по призыву во время мобилизации в период военного положения на основании подпункта «г» пункта 2 части четвертой статьи 26 Закона Украины «О военной обязанности обязанностей и военной службе» и обязал воинскую часть принять решение об увольнении истца на указанном основании.

Какие выводы сделал суд

Суд отметил, что для увольнения с военной службы в случае необходимости осуществлять постоянный уход за одним из своих родителей, являющимся лицом с инвалидностью II группы, достаточно наличия одного из следующих условий: отсутствие других членов семьи первой или второй степени родства такого лица или если другие члены семьи первой или второй степени родства сами нуждаются в постоянном уходе.

Суд указал, что законодательный критерий увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам связывает право военнослужащего на такое увольнение с объективным отсутствием других лиц, способных и обязанных по закону осуществлять соответствующий постоянный уход. Материалами дела бесспорно подтверждается тот факт, что внучка лица, нуждающегося в уходе, находится за пределами территории Украины на длительном основании, что исключает объективную возможность осуществления ею фактического, непрерывного и постоянного ухода.

Судебные расходы взысканы за счет бюджетных ассигнований воинской части в пользу истца.

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