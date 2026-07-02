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Антикоррупционная стратегия 2026–2030: Комитет продолжил рассмотрение законопроектов с различными моделями реформирования НАПК, ГБР и САП

16:55, 2 июля 2026
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Комитет по вопросам антикоррупционной политики рассмотрел правительственный и альтернативный законопроекты об антикоррупционной стратегии на 2026-2030 годы, которые предлагают различные подходы к реформированию НАПК, ГБР и САП.
Антикоррупционная стратегия 2026–2030: Комитет продолжил рассмотрение законопроектов с различными моделями реформирования НАПК, ГБР и САП
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Комитет по вопросам антикоррупционной политики продолжил рассмотрение и обсуждение проектов законов об основах государственной антикоррупционной политики на 2026–2030 годы (№15230-1 и №15230-2).

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Во время заседания Комитет заслушал позицию Кабинета Министров Украины относительно правительственного законопроекта «Об основах государственной антикоррупционной политики на 2026–2030 годы» (рег. №15230-1), а также представление концептуальных подходов к его подготовке и структуре.

Также был представлен альтернативный законопроект «Об основах государственной антикоррупционной политики на 2026–2030 годы» (рег. №15230-2), в котором акцентировано внимание на необходимости закрепления ключевых принципов антикоррупционной политики, в частности прозрачности, независимости СМИ и соответствия европейским и международным стандартам.

По результатам обсуждения участники заседания поддержали подход к подготовке Комитетом доработанной редакции проекта Антикоррупционной стратегии на основе положений внесенных законопроектов с учетом высказанных предложений и европейских ориентиров.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что принятие Антикоррупционной стратегии на 2026–2030 годы является одним из ключевых международных обязательств Украины в рамках программы Ukraine Facility и переговорного процесса по вступлению в Европейский Союз.

Основной законопроект №15230, подготовленный Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики, направлен на минимизацию коррупции в 16 приоритетных сферах — от обороны до земельных отношений. Вместе с тем, несмотря на поддержку международных партнеров, документ вызвал существенные замечания из-за возможного несоответствия отдельных положений Конституции Украины и рисков нарушения институционального баланса в государстве.

Также мы сообщали, что три законопроекта об Антикоррупционной стратегии предлагают различные модели реформирования НАПК, ГБР и САП и одновременно содержат риски вмешательства в независимость судебной власти и требуют внесения изменений в Конституцию.

Основной законопроект №15230 разработан на основе наработок НАПК. Он предусматривает цифровизацию кадровых процедур, усиление принципов меритократии и совершенствование механизмов отбора руководящего состава ГБР.

Правительственный законопроект №15230-1 предлагает более сдержанный подход к реформе. В частности, он предусматривает уменьшение роли международных экспертов в конкурсных процедурах по отбору руководства ГБР, оставляя больше полномочий национальным институтам.

Альтернативный законопроект №15230-2 является наиболее масштабным по объему предлагаемых изменений. Его авторы предлагают фактическую перезагрузку Государственного бюро расследований, обосновывая необходимость таких шагов, в частности, общественным резонансом вокруг так называемых «пленок Миндича». Кроме того, документ предусматривает существенное расширение институциональной независимости Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Верховная Рада Украины законопроект коррупция САП Украина НАПК ГБР

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