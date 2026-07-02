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«Сначала укрытия и метро на Виноградарь, а потом — мостики и дорожки»: киевляне просят изменить приоритеты бюджета

23:48, 2 июля 2026
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Автор петиции призывает отложить реализацию других городских проектов до завершения строительства стратегически важных объектов.
«Сначала укрытия и метро на Виноградарь, а потом — мостики и дорожки»: киевляне просят изменить приоритеты бюджета
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На официальном сайте КГГА зарегистрирована электронная петиция №14351 под названием «Строительство укрытий в каждом микрорайоне и первоочередное финансирование строительства метро на Виноградаре».

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Что предлагает автор петиции

В тексте петиции автор призывает запретить мэру Киева Виталию Кличко и Киевской городской государственной администрации строительство мостиков и дорожек в парках до завершения строительства метро на Виноградаре и сооружения капитальных укрытий в каждом микрорайоне столицы.

Также предлагается определить в качестве приоритетных направлений расходов бюджета Киева строительство укрытий и восстановление разрушенных домов.

Аргументы автора

Автор петиции отмечает, что открытие мостиков, даже если они строятся на средства иностранных меценатов, «выглядит как издевательство над киевлянами, которым негде укрыться во время обстрелов».

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Киев КГГА укрытие метро

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