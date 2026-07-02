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Пенсионеры могут остаться без пересчета выплат после 60 лет — есть важный нюанс

21:14, 2 июля 2026
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Работающие пенсионеры могут увеличить выплаты после 24 месяцев страхового стажа, а также благодаря ежегодной индексации.
Пенсионеры могут остаться без пересчета выплат после 60 лет — есть важный нюанс
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Ранний выход на пенсию не означает автоматического пересмотра выплат после достижения 60 лет. Речь идет о случаях, когда пенсия была назначена в 50 лет, в частности из-за ухода за ребенком с инвалидностью. Такая пенсия считается пенсией по возрасту, но назначенной на льготных условиях.

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Как поясняет Пенсионный фонд Украины, достижение 60 лет само по себе не дает права на автоматический перерасчет выплат.

Работающие пенсионеры могут увеличить размер выплат в двух основных случаях:

  • после приобретения 24 месяцев страхового стажа после назначения пенсии;
  • во время ежегодной индексации в соответствии с постановлениями Кабинета Министров Украины.

Перерасчет может проводиться автоматически в апреле или по заявлению пенсионера после возникновения соответствующего права.

При этом пенсию могут пересчитать:

  • только с учетом дополнительного стажа;
  • либо с учетом стажа и новой зарплаты, если она дает более выгодный коэффициент.

Отдельный перерасчет в связи с достижением 60 лет не предусмотрен.

В случаях перехода между различными видами пенсий по другому закону перерасчет мог бы осуществляться с применением другого показателя средней заработной платы по Украине, однако в данной ситуации речь идет уже о назначенной пенсии по возрасту на льготных условиях.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», украинцы, достигшие 65-летнего возраста и имеющие полный страховой стаж, могут рассчитывать на гарантированный законом минимальный размер пенсии.

Лицам, которые достигли 65 лет и имеют необходимый страховой стаж, гарантируется пенсия на уровне не менее 40% минимальной заработной платы. В 2026 году для получения такой гарантии мужчины должны иметь не менее 35 лет страхового стажа, а женщины — не менее 30 лет. 

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