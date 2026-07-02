Пенсионеры могут остаться без пересчета выплат после 60 лет — есть важный нюанс

Работающие пенсионеры могут увеличить выплаты после 24 месяцев страхового стажа, а также благодаря ежегодной индексации.

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Ранний выход на пенсию не означает автоматического пересмотра выплат после достижения 60 лет. Речь идет о случаях, когда пенсия была назначена в 50 лет, в частности из-за ухода за ребенком с инвалидностью. Такая пенсия считается пенсией по возрасту, но назначенной на льготных условиях.

Как поясняет Пенсионный фонд Украины, достижение 60 лет само по себе не дает права на автоматический перерасчет выплат.

Работающие пенсионеры могут увеличить размер выплат в двух основных случаях:

после приобретения 24 месяцев страхового стажа после назначения пенсии;

во время ежегодной индексации в соответствии с постановлениями Кабинета Министров Украины.

Перерасчет может проводиться автоматически в апреле или по заявлению пенсионера после возникновения соответствующего права.

При этом пенсию могут пересчитать:

только с учетом дополнительного стажа;

либо с учетом стажа и новой зарплаты, если она дает более выгодный коэффициент.

Отдельный перерасчет в связи с достижением 60 лет не предусмотрен.

В случаях перехода между различными видами пенсий по другому закону перерасчет мог бы осуществляться с применением другого показателя средней заработной платы по Украине, однако в данной ситуации речь идет уже о назначенной пенсии по возрасту на льготных условиях.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», украинцы, достигшие 65-летнего возраста и имеющие полный страховой стаж, могут рассчитывать на гарантированный законом минимальный размер пенсии.

Лицам, которые достигли 65 лет и имеют необходимый страховой стаж, гарантируется пенсия на уровне не менее 40% минимальной заработной платы. В 2026 году для получения такой гарантии мужчины должны иметь не менее 35 лет страхового стажа, а женщины — не менее 30 лет.