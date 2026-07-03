Гуманитарную помощь для стратегических предприятий хотят расширить, но в Раде опасаются ее коммерческого использования

Законопроект предлагает разрешить стратегическим предприятиям получать пожарную технику в качестве гуманитарной помощи, однако в парламенте считают, что отдельные его положения требуют дополнительного уточнения.

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В Верховной Раде предлагают разрешить стратегическим предприятиям получать пожарную технику в качестве гуманитарной помощи от международных партнеров. Вместе с тем в Исследовательской службе парламента обратили внимание, что отдельные положения законопроекта могут привести к неоднозначному толкованию использования гуманитарной помощи субъектами хозяйствования и требуют дополнительной доработки.

Речь идет о законопроекте № 15250 от 15 мая 2026 года, предусматривающем внесение изменений в статью 15 Закона Украины «О гуманитарной помощи».

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», необходимость изменений объясняется тем, что из-за полномасштабной войны существенно возросли риски пожаров и других чрезвычайных ситуаций на объектах, относящихся к категориям гражданской защиты особой важности, первой и второй категорий. Для их защиты необходимо обновление пожарной техники, однако действующее законодательство не позволяет таким субъектам хозяйствования получать пожарные автомобили в виде гуманитарной помощи.

Законопроект предлагает предоставить таким предприятиям статус получателей и приобретателей гуманитарной помощи.

Также предлагается установить, что использование полученной гуманитарной помощи такими предприятиями и государственными пожарно-спасательными подразделениями, которые осуществляют их противопожарную охрану на договорной основе, не будет считаться использованием гуманитарной помощи с целью получения прибыли. Такое правило будет действовать в период военного положения и еще 12 месяцев после его прекращения или отмены.

Кроме того, законопроект запрещает отчуждать или передавать такую гуманитарную помощь другим лицам, за исключением безвозмездной передачи между получателями, приобретателями или уполномоченными органами гражданской защиты.

Вместе с тем именно положение о «неполучении прибыли» вызвало наибольшее количество замечаний в парламенте.

В чем проблема

В Верховной Раде обратили внимание, что предлагаемые изменения требуют дополнительного уточнения. В частности, законопроект предлагает предоставить статус получателей и приобретателей гуманитарной помощи субъектам хозяйствования, отнесенным к категориям гражданской защиты особой важности, первой и второй категорий. При этом, согласно Закону «О гуманитарной помощи», получатели гуманитарной помощи могут одновременно быть и ее приобретателями.

Кроме того, статья 12 Закона «О гуманитарной помощи» предусматривает, что использование гуманитарной помощи с целью получения прибыли является нарушением законодательства и влечет уголовную или административную ответственность.

В то же время законопроект предлагает установить, что использование гуманитарной помощи субъектами хозяйствования и государственными пожарно-спасательными подразделениями Оперативно-спасательной службы гражданской защиты не будет считаться ее использованием с целью получения прибыли. Поэтому эти положения являются дискуссионными и требуют уточнения.

Также подчеркивается, что согласно части третьей статьи 94 Кодекса гражданской защиты Украины финансовое обеспечение деятельности подразделений гражданской защиты субъектов хозяйствования осуществляется за счет средств самих субъектов хозяйствования.

Именно поэтому положения законопроекта об использовании гуманитарной помощи субъектами хозяйствования требуют дополнительного законодательного уточнения, чтобы избежать неоднозначного толкования и обеспечить соответствие принципам законодательства о гуманитарной помощи.

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