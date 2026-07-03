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Гуманітарну допомогу для стратегічних підприємств хочуть розширити, але у Раді побоюються її комерційного використання

11:55, 3 липня 2026
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Законопроєкт пропонує дозволити стратегічним підприємствам отримувати пожежну техніку як гуманітарну допомогу, однак у парламенті вважають, що окремі його положення потребують додаткового уточнення.
Гуманітарну допомогу для стратегічних підприємств хочуть розширити, але у Раді побоюються її комерційного використання
ілюстративне фото, джерело: ДСНС Львівщина
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У Верховній Раді пропонують дозволити стратегічним підприємствам отримувати пожежну техніку як гуманітарну допомогу від міжнародних партнерів. Водночас у Дослідницькій службі парламенту звернули увагу, що окремі положення законопроєкту можуть створити неоднозначне трактування щодо використання гуманітарної допомоги суб'єктами господарювання та потребують додаткового доопрацювання.

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Йдеться про законопроєкт №15250 від 15 травня 2026 року, який передбачає внесення змін до статті 15 Закону України «Про гуманітарну допомогу».

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета» необхідність змін тим, що через повномасштабну війну суттєво зросли ризики пожеж та інших надзвичайних ситуацій на об'єктах, які належать до категорій цивільного захисту особливої важливості, першої та другої категорій. Для їхнього захисту необхідне оновлення пожежної техніки, однак чинне законодавство не дозволяє таким суб'єктам господарювання отримувати пожежні автомобілі у вигляді гуманітарної допомоги.

Законопроєкт пропонує надати таким підприємствам статус отримувачів і набувачів гуманітарної допомоги.

Також пропонується встановити, що використання отриманої гуманітарної допомоги такими підприємствами та державними пожежно-рятувальними підрозділами, які охороняють їх на договірних засадах, не вважатиметься використанням гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Таке правило діятиме протягом воєнного стану та ще 12 місяців після його припинення або скасування.

Крім того, законопроєкт забороняє відчужувати або передавати таку гуманітарну допомогу іншим особам, за винятком безоплатної передачі між отримувачами, набувачами або уповноваженими органами цивільного захисту.

Водночас саме положення про «неотримання прибутку» викликало найбільше зауважень у парламенті.

У чому проблема

У Верховній Раді звернули увагу, що запропоновані зміни потребують додаткового уточнення. Зокрема, законопроєкт пропонує надати статус отримувачів і набувачів гуманітарної допомоги суб'єктам господарювання, віднесеним до категорій цивільного захисту особливої важливості, першої та другої категорій. При цьому відповідно до Закону «Про гуманітарну допомогу» отримувачі гуманітарної допомоги можуть одночасно бути її набувачами.

Крім того, стаття 12 Закону «Про гуманітарну допомогу» визначає, що використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку є порушенням законодавства та тягне кримінальну або адміністративну відповідальність.

Водночас законопроєкт пропонує встановити, що використання гуманітарної допомоги суб'єктами господарювання та державними пожежно-рятувальними підрозділами (частинами) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту не вважатиметься її використанням з метою отримання прибутку. Тому ці положення є дискусійним і таким, що потребують уточнення.

Також  наголошується, що відповідно до частини третьої статті 94 Кодексу цивільного захисту України фінансове забезпечення діяльності підрозділів цивільного захисту суб'єктів господарювання здійснюється за рахунок коштів таких суб'єктів господарювання.

Саме тому, положення законопроєкту щодо використання гуманітарної допомоги суб’єктами господарювання потребують додаткового законодавчого уточнення, щоб уникнути неоднозначного тлумачення та забезпечити відповідність принципам законодавства про гуманітарну допомогу.

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Гуманітарну допомогу для стратегічних підприємств хочуть розширити, але у Раді побоюються її комерційного використання

Законопроєкт пропонує дозволити стратегічним підприємствам отримувати пожежну техніку як гуманітарну допомогу, однак у парламенті вважають, що окремі його положення потребують додаткового уточнення.

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